Pedro Sola critica a Danna Paola por cambiar su nombre artístico: “A mí no me parece”

Danna Paola se mantiene en el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones y los recientes cambios que ha realizado en su carrera, entre éstos el de su nombre artístico ya que le ganó críticas en redes sociales ante el alboroto que esto generó. Pedro Sola se sumó a la polémica y se mostró en desacuerdo por esta decisión de la cantante, una opinión que apoyó su compañero Daniel Bisogno.

Pedro Sola critica a Danna Paola por cambiar su nombre artístico

La intérprete de “Mala Fama” dio de qué hablar al anunciar que cambiaría su nombre artístico para dejarlo únicamente como “Danna”. La decisión dividió opiniones entre quienes la apoyaron y aquellos que la criticaron por su drástica decisión, entre ellos se encuentra Pedro Sola que, fiel a su estilo, se dijo en desacuerdo con la también actriz.

“A mí no me parece que cambie de nombre”, dijo el conductor en la reciente emisión de “Ventaneando” en la que también se mostró en contra del beso que Danna Paola le da a una de sus bailarinas como parte de sus conciertos, tal y como ocurrió en su presentación durante los MTV Miaw 2024: “En estos shows que ahora hacen tan eróticos todas las cantantes y bailarinas, hacen este tipo... Todo es coreografía”.

Danna Paola genera alboroto por el cambio de su nombre artístico

La actriz de “Élite” realizó una serie de cambios tanto en su música como en su imagen entre los que incluyó su nombre artístico, algo que se vio reflejado en sus redes sociales donde ahora aparece como “Danna”. Sin embargo, esto no fue posible en X, antes Twitter, debido a que una usuaria ya lo tenía y, ante esto, pidió ayuda a sus fans para convencerla ya que, aseguró, le había pedido dinero para otorgárselo.

Aunque no resultó como esperaba ya que la usuaria con el nombre de “Danna” recibió una ola de ataques y amenazas por parte de los fanáticos, motivo por el que la cantante decidió intervenir para detenerlos. Danna Paola fue tachada de “caprichosa” por algunos internautas y recibió fuertes críticas por la manera en la que actuó sólo para obtener un nombre de usuario.

Sobre el motivo el que habría decidido cambiar su nombre artístico, en entrevista con Studio 92 expresó que nunca le gustó su segundo nombre: “No me gusta cómo me llamo, nunca me ha gustado mi segundo, lloraba, entonces siempre he vivido a través de un personaje que me crearon”.