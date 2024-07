Querida actriz mexicana revela que su salud empeoró a un año de ser diagnosticada con cáncer

Renata del Castillo es una de las actrices más reconocidas en México gracias a su papel en “Como dice el Dicho”, quien lamentablemente hace un año fue diagnosticada con cáncer en fase 4, revelando que se encuentra en uno de los momentos más delicados de su vida entera.

Ya que fue en una entrevista donde confesó algo que sorprendió a todos sus fanáticos y colegas, revelando su manera de vivir actualmente y como es que se está enfrentando el cáncer a un año de hacer la dura revelación que cambió su vida por completo, sin duda una mala noticia.

Fue para el programa matutino VLA donde la querida actriz contó su estado de salud actual, conmoviendo a todos por la noticia, por el terrible problema, siendo una noticia que nadie se esperaba, pues al parecer la actriz ha abandonado su tratamiento debido a un síntoma que le ha estado provocando.

“Voy a compartir una noticia que no había dado, yo ya no me voy a poder hacer quimioterapias, lo hablé con mi oncóloga, por los sangrados que tengo, que me los está provocando la quimio”, dijo Renata.