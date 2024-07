Resurge VIDEO en el que Edith González confesó que no se sentía bella cuando protagonizó “Aventurera”

La nueva versión de “Aventurera” no sólo desató las críticas por el trabajo de Irina Baeva, sino que también hizo recordar a las famosas que se lucieron en el rol de Elena Tejero. Por mucho, el nombre que se impone es el de la fallecida Edith González, quien fue la primera actriz que lideró la puesta en escena.

Recordar a la actriz mexicana ha hecho que resurgen videos en lo que habló de su carrera y el gran cariño que le tuvo al musical que en su momento fue producido por la fallecida Carmen Salinas. Entre los diversos clips que captan la atención de los usuarios de redes sociales se encuentra uno que genera curiosidad porque la protagonista de “Corazón salvaje” hizo una confesión que quizá nadie hubiera imaginado.

Edith González fue la primera actriz en protagonizar “Aventurera”. Foto: Actitud Fem.

Cómo se sentía Edith González cuando hizo “Aventurera”

Edith González admitió que cuando hizo “Aventurera” estaba llena de inseguridades porque estar en contacto directo con el público le imponía; además, el vestuario incluía bikinis que dejaban su cuerpo al descubierto, aumentando la falta de confianza que tenía. “No me sentía bella, o sea, yo me sentía equis”, admitió la actriz en entrevista y también reveló que empezó a tener un diálogo interior para ganar confianza.

La famosa incluso reveló qué se decía a sí misma para vencer la inseguridades y dar todo de sí en “Aventurera”. “Yo iba caminando e iba diciendo ‘soy bonita, pobre idiota mortal, nunca has visto algo más bonito que yo’”. Esta frase fue prácticamente el mantra de la protagonista de “Salomé”, quien venció sus temores para adueñarse del escenario.

La famosa reveló que no se sentía bella cuando le dio vida a Elena Tejero. Foto: Archivo.

Qué significó “Aventurera” para Edith González

En la misma entrevista, Edith González destacó que “Aventurera” marcó su vida y para ella el elenco de la obra fue su única familia teatral. “Lo he dicho, lo diré y no me cansaré de decirlo”, expresó la famosa, quien con seriedad indicó que “la primera ‘Aventurera’ era tan importante (por) lo que se hizo alrededor de (la obra) e incluso con gente de la colonia Guerrero, (que) eso es lo más importante que me ha dado ‘Aventurera’ a nivel personal”.