Niurka Marcos envía contundente mensaje a Olga Breeskin tras defender a Irina Baeva: “No se me enoje”

Irina Baeva recibió severas críticas en redes sociales por su desempeño como Elena Tejero en “Aventurera”, obra en la que Niurka Marcos brilló como protagonista gracias a su talento en baile. Ante esto, la vedette cubana no ha dudado en externar su desacuerdo por la participación de la actriz rusa y esta vez le respondió a Olga Breeskin, quien le envió una fuerte advertencia al defender a su compañera de escena.

Niurka Marcos le responde a Olga Breeskin por defender a Irina Baeva

Fiel a su estilo, la llamada a "Mujer escándalo" ha dado de qué hablar por las críticas que ha lanzado contra Irina Baeva debido a su manera de bailar y desenvolverse en "Aventurera". Comentarios a los que se ha sumado gran parte del público, pues en redes sociales se difundieron imágenes de la actriz rusa en su papel como Elena Tejero y no evitó ser comparada con actrices que en el pasado también fueron protagonistas, como Edith González que dejó huella en la obra al ser considerada cuna de las mejores.

Sigue leyendo:

Lanzan memes contra Emilio Osorio como el nuevo “Aventurera”: “Juan Osorio es capaz”, indican en redes

Duelo en taquilla: esto cuestan los boletos para ver “Perfume de gardenia”, ¿desbancará a “Aventurera”?

Niurka Marcos le responde a Olga Breeskin por defender a Irina Baeva. Foto: IG @niurka.oficial

La presión y críticas contra Irina Baeva ha sido tan intensa que el productor Juan Osorio anunció recientemente que la actriz será reemplazada; además, algunos famosos y compañeros de escena se han unido para defender a la novia de Gabriel Soto y entre ellos destacó Olga Breeskin que exigió un alto a los ataques y, en un encuentro con los medios, envió un contundente mensaje a Niurka Marcos por sus comentarios en Instagram.

Al respecto, la "Emperadora" no dudó en responderle y aunque se dijo fanática de la violinista también sostuvo su postura de que Irina Baeva no era la actriz correcta para "Aventurera": "Señora Breeskin no se me enoje tan feo. Es que le vendieron al público gato por liebre, debió haber sido ‘Aventurera: La película’ para que la gente supiera lo que está pagando (…) En la película no había nadie que tocara un violín, pero vea, eso a la gente no le ha importado y la prensa mexicana tiene que vender veracidad (…) No se puede destruir lo que estrenó destruido. Y vea, en México hay ciudadanos de todo el mundo viviendo, entonces, no se cuestionó nacionalidad sino estilo y sentimiento”.

Olga Breeskin explota contra quienes critican a Irina Baeva

En un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube, Olga Breeskin no evitó ser cuestionada sobre las críticas a Irina Baeva a quien defendió exigiendo a los mexicanos un alto a los ataques en contra de la actriz. La violinista pidió al público ver la puesta en escena antes de emitir sus comentarios y puntualizó en que existen diferencias debido a que está basada en la película original.

“Me duelen, cómo piensan que mis paisanos mexicanos van a tratar así a una rusa enamorada de México desde niña, ¿qué clase de mexicanos somos? Vean la película porque esta es una replica de la película, que se olviden de las demás Aventureras (…) Me da vergüenza que hablen tan cruelmente, una cosa es decir ‘no me gusto’ están en su derecho, pero cuando uno habla para destrozar vidas personales (…) Tóquense el corazón, mexicanos de mis amores”, dijo la violinista.

Sobre los comentarios de Niurka Marcos sobre "Aventurera" y el desempeño de Irina Baeva en el personaje con el que alguna vez brilló, Breeskin se negó a dar declaraciones, pero envío una fuerte advertencia: “Cuando le diga, me va a oír, pero hoy no tengo nada para nadie”.