Olga Breeskin defiende a Irina Baeva de críticas por "Aventurera" y advierte a Niurka Marcos: “Me va a oír”

Irina Baeva ha dividido opiniones por su papel como Elena Tejero en la obra “Aventurera”, aunque destacan las críticas por su desempeño en el escenario de fanáticos que, aseguran, no posee lo necesario en baile y canto. Ante esto, Olga Breeskin no dudó en defender a la actriz rusa exigiendo un alto a los ataques en su contra tanto del público mexicano como de Niurka Marcos, a quien le envió un contundente mensaje.

Olga Breeskin defiende a Irina Baeva de críticas por "Aventurera"

La violinista Olga Breeskin realiza el papel de Rosaura en la puesta en escena, motivo por el que no dudó en defender a Irina Baeva de las críticas que ha recibido por su desempeño como protagonista de "Aventurera". Y es que en redes sociales se han difundido videos de la actriz rusa bailando y cantando, motivo por el que ha sido comparada con otras otras famosas que hicieron la misma interpretación, como Edith González y Niurka Marcos.

Olga Breeskin defiende a Irina Baeva de críticas por "Aventurera". Foto: IG @obreeskin

Al respecto, Breeskin exigió el público mexicano detener los ataques en contra de Baeva y recomendó ver la obra antes de lanzar comentarios negativos sobre el desempeño de su compañera de escena. Además, la vedette envió un contundente mensaje a Niurka Marcos luego de que la cubana se mostrara como la principal crítica de la actriz rusa culpando al productor Juan Osorio del resultado por elegirla como “Aventurera”

“Me duelen, cómo piensan que mis paisanos mexicanos van a tratar así a una rusa enamorada de México desde niña, ¿qué clase de mexicanos somos? Vean la película porque esta es una replica de la película, que se olviden de las demás Aventureras (…) Me da vergüenza que hablen tan cruelmente, una cosa es decir ‘no me gusto’ están en su derecho, pero cuando uno habla para destrozar vidas personales (…) Tóquense el corazón, mexicanos de mis amores”, dijo la violinista y sobre el mensaje a Niurka: “Cuando le diga, me va a oír, pero hoy no tengo nada para nadie”.

Olga Breeskin asegura que Gabriel Soto no trata bien a Irina Baeva

Todo indica que la polémica está lejos de terminar para Irina Baeva, pues luego de que el productor Juan Osorio confirmara su salida de "Aventurera" surgieron rumores de ruptura con Gabriel Soto. Además, el galán de telenovelas fue señalado de serle infiel a la actriz rusa con su compañera Cecilia Galliano. Al respecto, Olga Breeskin aseguró que Baeva se encuentra "más feliz que nunca" y lamentó que se enamorara del actor.

“Está más feliz que nunca, es una tapiza, la amo, la respeto y que lastima que se haya enamorado de alguien que no la ha tratado bien, pero yo la trato bien y le doy el cariño que todos le debieron haber dado. Es una mujer bellísima que con el dedo puede elegir a quien quiera”, dijo la vedette mexicana al llenar de halagos a Baeva durante un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube.