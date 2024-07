"Aventurera es Carmen Salinas": Susana Zabaleta opina sobre la obra y revela que le ofrecieron un papel

Nuevamente la famosa cantante y actriz, Susana Zabaleta se robó los reflectores en el mundo del espectáculo después de conceder una entrevista en la que habló de todo, incluso se tomó unos minutos para hablar del estreno de la nueva versión de "Aventurera", protagonizada por la actriz, Irina Baeva.

Desde su estreno, ocurrido a mediados del mes de junio, la puesta en escena no ha dejado de estar en boca de todos después de los comentarios negativos hacía el trabajo que ha presentado, Irina Baeva. Ante esta situación el productor, Juan Osorio confirmó que el próximo 18 de julio habrá cambios importantes.

Susana Zabaleta habla de Irina Baeva

Hace unos días, Susana Zabaleta, una de las actrices y cantantes más famosas en México, concedió una entrevista con el experto en temas de la farándula, Michelle Ruvalcaba. Durante la plática fue cuestionada sobe la nueva temporada de "Aventurera" que se estrenó este 2024.

Sin guardarse nada Susana Zabaleta dijo que Carmen Salinas, actriz fallecida en 2021, era la esencia de la obra de teatro "Aventurera", por lo que el nuevo proyecto se debería de enfocar en quién ocupará ese papel. Aseguró que ese personaje es uno de los más importantes por la convivencia con el público.

"Aventurera era Carmen Salinas. El centro es a quién va a poner que sea como Carmen Salinas que haga reír al público", dijo.

Finalmente la también cantante dijo que le ofrecieron el papel que hace unos años hizo Carmen Salinas, pero no lo aceptó. Susana Zabaleta confesó que Juan Osorio, actual productor de "Aventurera", invitó a varias famosas, pero al parecer no aceptaron tomar el papel que desarrollaba Carmen Salinas. "Me lo ofrecieron, pero no (el papel de Carmen Salinas)", sentenció.