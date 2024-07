Susana Zabaleta revela que este famoso galán de telenovelas huele mal: "no se ponía desodorante"

En las últimas horas el nombre de la actriz y cantante, Susana Zabaleta ha acaparado la atención de los medios de la farándula después de conceder una entrevista en la que habló de todo, incluso aprovechó el espacio para ventilar el mal olor que desprende un famoso actor de telenovelas.

En este 2024 la famosa de 54 años de edad ha estado en boca de todos después de confirmar su relación sentimental con Ricardo Pérez de "La Cotorrisa" y revivir su pleito con la periodista de espectáculos, Flor Rubio. Ahora Susana Zabaleta volvió a dar de qué hablar por ventilar el secreto de un galán de televisión.

La actriz desató polémica. Foto: Instagram/@@susanazabaleta

Susana Zabaleta ventila el mal olor de un galán de telenovelas

En una entrevista con el periodista de espectáculos Michelle Ruvalcaba, la cantante, Susana Zabaleta recordó su faceta como actriz de telenovelas y fue cuestionada sobre su trabajo junto al actor, Eduardo Yáñez, una de las grandes figuras del entretenimiento en nuestro país.

Sin guardarse nada la protagonista de "Por ella soy Eva" y "Fuego en la sangre" dijo que lo único que le molestaba de trabajar con Eduardo Yáñez era su mal olor, pues el actor no utiliza desodorante y tenían que compartir espacio cuando grababan sus escenas de amor.

"Lo único que me molestaba es que (Eduardo Yáñez) no se ponía desodorante y cuando eran las escenas de amor", contó.

Además Susana Zabaleta dijo que Eduardo Yáñez se percató de su incomodidad al grabar las escenas juntos, por lo que le ofreció una disculpa. A manera de broma la actriz confesó que si el actor no le decía que no usaba desodorante jamás se habría dado cuenta. Las declaraciones de la actriz provocaron risas al conductor, Michelle Ruvalcaba. "Me vio y me dijo "perdón, pero es que no me pongo desodorante". Le dije no me digas que bueno que me dices", sentenció.