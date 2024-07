Flor Rubio le contesta a Susana Zabaleta tras acusarla de exponer a su hijo: "Me maltrató, me humilló"

La mañana de este martes 9 de julio los nombres de la conductora de "Venga La Alegría", Flor Rubio y el de la cantante, Susana Zabaleta, aparecieron como tendencia en el mundo de la farándula después de que revivieran la polémica que protagonizaron hace varios años.

En TikTok fue compartido un video que muestra los mensajes que intercambiaron las estrellas del entretenimiento después de que salieran a la luz nuevos detalles del pleito que comenzó hace unos años. Tanto la conductora de televisión como la cantante dieron su versión de lo sucedido.

En una reciente entrevista la actriz de teatro y cantante, Susana Zabaleta se sinceró para hablar sobre el escándalo que protagonizó hace varios años con Flor Rubio, una de las grandes referentes de los espectáculos, a quien acusó de filtrar información sobre la adopción de un pequeño.

En este sentido Susana Zabaleta dijo que durante una salida familiar una persona le tomó una fotografía junto a un pequeño. Esto provocó que Flor Rubio investigara más sobre el menor de edad, lo que provocó problemas para el proceso de adopción que estaba realizando la cantante.

Ante las declaraciones que dio Susana Zabaleta, Flor Rubio en su canal de YouTube recordó que hace un tiempo se acercó a la cantante para aclarar la situación, sin embargo, esto no pudo suceder. La actual conductora de "Venga La Alegría" aseguró que fue maltratada y humillada por Susana Zabaleta.

"No le hice nada, yo me acerqué a ella para aclarar la situación. Me maltrató, me humilló delante de mi hija. Me trató muy mal, fue muy humillante. Nosotros en La Oreja presentamos la nota de la adopción de Susana Zabaleta", contó.