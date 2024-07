Susana Zabaleta revela que Ricardo Pérez es el hombre que mejor la ha tratado en la vida: ¡aquí no hay miedo!

Susana Zabaleta recientemente dio a conocer que está en una de las mejores etapas de su vida, la cantante y actriz confesó estar realmente emocionada por la relación que ahora sostiene con el comediante Ricardo Pérez, uno de los integrantes del Podcast “La Cotorrisa”, de quién aseguró es la persona que mejor la ha tratado en toda su vida.

La famosa estrella de la música dejó claro que Ricardo Pérez es una persona muy cariñosa con ella y que siempre está al pendiente de todo lo que necesita, que incluso le ha llegado a comentar que si le molesta las acciones románticas no dude en decirlo, pero ella reiteró que es una de las mejores experiencias que ha disfrutado con una pareja.

“Es la primera vez que alguien me trata tan bien, nunca nadie me había tratado como me trata, yo creo que no le da miedo demostrar que está loco por mí”, declaró la cantante