Susana Zabaleta entre lágrimas recibe flores "el patrón" de Ricardo Pérez: "estoy enojada contigo, pero te amo"

La actriz y cantante no pudo ocultar su emoción al recibir este detalle Tiktok @floreselpatron

Susana Zabaleta, reconocida por su presencia magnética en el escenario y su voz imponente en la ópera, ha vuelto a captar la atención del público, pero esta vez no por su talento artístico, esta vez es debido a un emotivo gesto romántico de su pareja, el standupero Ricardo Pérez, pues siempre busca la manera de sorprenderla y conquistarla cada día.

Y es que, pese a que no pueden estar juntos en todos sus momentos importantes debido a los compromisos laborales de cada uno de los famosos, el integrante de “La Cotorrisa”, busca la manera de hacerse presente en la vida de su novia Susana Zabaleta, como en esta ocasión que la sorprendió con varios arreglos florales de “El patrón”, detalle que se ha viralizado.

Son la pareja del momento

Foto: IG @susanazabaleta

El momento, compartido en la cuenta de TikTok de Flores el Patrón, muestra a Susana Zabaleta visiblemente conmovida ante la entrega de un ramo de flores y una delicada orquídea. Entre confeti y la alegría del instante, la artista no pudo contener la emoción, desbordando lágrimas que reflejaban el profundo significado del gesto recibido.

"¡Señorita Susana, muchísimas, pero muchísimas felicidades!, aquí el patrón, señorita, me mandó a traerle este hermoso detallito, a la mujer más hermosa de todo el universo, pues él quiere hacerle saber, señorita, que puede que no haya podido estar presente, señorita, pero él quiere hacerle saber que así él se encuentre del otro lado del universo, él siempre la llevará en su corazón, y es por eso quiere decirle que a pesar de que no le gusten mucho las flores, él quiere hacerle saber que su corazón siempre, siempre le gustará. Y sepa que el patrón la ama muchísimo", expresó el portavoz de Flores el Patrón.

Foto: Tiktok @floreselpatron

Todo lo anterior, lo dijo el famoso “Patrón” mientras entregó un ramo de girasoles, una orquídea y la llenaba de confeti y pétalos de rosa, sorpresa orquestada por el standupero Ricardo Pérez, quien intentaba disculparse con su famosa novia por no estar con ella en ese momento especial.

En un ambiente cargado de sentimientos, Susana Zabaleta, frente a la cámara, transmitió un mensaje cargado de amor hacia Ricardo Pérez: "Mi amor, gracias, ya sé que estoy enojada contigo porque no estás aquí, pero te amo". Esta declaración capturó la esencia del momento íntimo y personal que compartió con sus seguidores, quienes no tardaron en inundar las redes con mensajes de apoyo y felicitaciones para la pareja.

Y es que, Susana Zabaleta ha encontrado en Ricardo Pérez, un compañero que la ha sorprendido con su sensibilidad y atención a los detalles. En una entrevista previa que se volvió viral, Zabaleta reveló la profundidad de su relación con el comediante, destacando que nunca antes se había sentido tan valorada y amada por alguien.

"Es la primera vez que alguien me trata tan bien. Nunca nadie me había tratado como me trata él. No le da miedo demostrar que está loco por mí", compartió la artista