Susana Zabaleta le regala lencería a Maryfer Centeno tras exponer que su esposo le dijo: "pareces psicópata"

Probablemente hayas escuchado el nombre de Maryfer Centeno por sus análisis de expresión corporal, especialmente los que hace a los famosos en algún escándalo o tema de tendencia, pero pocas veces hayas escuchado de la excelente relación que tiene algunas figuras de la farándula. Ahora, la grafóloga compartió en redes la cercanía que tiene con Susana Zabaleta, quien salió a defenderla de forma única al regalarle lencería.

Susana Zabaleta le regala lencería a Maryfer Centeno y video se hace viral

A través de su perfil oficial de TikTok, Maryfer Centeno compartió un video en el que explicó que tras un altercado con su esposo Carlos, Susana Zabaleta se le acercó para hablar "seriamente" con ella y darle un pequeño regalo que representaría una cachetada con guante blanco a su pareja, luego de que en una cita romántica, la grafóloga sacó su vestido más lujoso para recibir el comentario de que parecía "psicópata de Netflix".

Sigue leyendo:

VIDEO | "Se aman": Maryfer Centeno habla de Jimin y Jungkook de BTS y enloquece al ARMY

Maryfer Centeno habla del beso de Ángela Aguilar y Nodal, asegura que él está enamorado

Este fue el look por lo que su esposo le lanzó dicho comentario. (Foto: TikTok @maryfercentenom)

De acuerdo con su relato, lo anterior ocasionó que Susana Zabaleta la buscara para hablar con ella y reconocer que un vestido de "Carolina Herrera no es lo más apropiado", por lo que no dudó en darle un regalito que se trató nada más y nada menos que de lencería. En el video viral, la colaboradora del programa "Hoy" mostró una minifalda negra de seda con liguero y otros detalles para lucir sensual.

"Me dijo: 'a ver Maryfer, las cosas se hacen así'. Así que me hizo el favor de regalarme esta faldita que es preciosa, que te la pones y aquí donde está la pierna es como si fuera una especie de media. Yo espero que Carlos sepa agradecer las buenas intenciones de mi amiga", dijo".

Si bien el video se hizo viral por el hecho en sí, los fans se mostraron sorprendidos cuando se dieron cuenta que además de presumir el regalo que la cantante le entregó, empezó a reconocer la cercanía que han tenido y a llenar a la famosa de elogios para finalmente promocionar uno de los eventos de Zabaleta.

Susana Zabaleta sorprendió a Maryfer Centeno. (Foto: TikTok @maryfercentenom)

Esposo de Maryfer Centeno la llama "psicópata de Netflix" por su forma de vestir

El pasado fin de semana la grafóloga compartió un video en TikTok bajo el título de "me acaba de pasar algo horrible"; allí se muestra con una peluca de cabello rosa y un vestido de flores muy elegante con hombreras, mangas largas y una falda con caída en "A". Según contó, este look fue su apuesta más sensual para sorprender a su esposo.

"Cuando llegó me dijo: 'pareces psicópata de Netflix'. Llevo dos horas esperándolo, me arreglé, me puse unos tacones padres y Carlos dijo: 'ay, pareces una psicópata de Netflix'", contó y mostró su look a sus fans.