Susana Zabaleta recuerda el motivo por el que inició su rivalidad con Flor Rubio: "No te voy a perdonar nunca"

Susana Zabaleta es una de las actrices y cantantes más queridas en el medio del espectáculo por su talento y no temer en decir lo que piensa, tal y como ocurrió recientemente al recordar el motivo de su enemistad con Flor Rubio. La cantante detalló que la conductora de “Venga la Alegría” puso en riesgo el proceso de adopción de su hijo al revelar información delicada del tema y fotografías del entonces menor de edad.

Susana Zabaleta habla de su enemistad con Flor Rubio

En entrevista con el youtuber Antonio Castañeda para su podcast “Perversiones de un café”, Susana Zabaleta habló de algunos momentos de su vida personal como la maternidad. Fue entonces que recordó el motivo por el que surgió su enemistad con Flor Rubio, quien habría revelado información sobre su hijo Matías y su proceso de adopción poniendo en riesgo un largo proceso por el que pasaron la actriz y su entonces esposo, Daniel Gruener, para que el menor formara parte de su familia.

Sigue leyendo:

Conductores de VLA presumen sus dotes actorales frente a los protagonistas de "Yo soy Betty, la fea", estas fueron las reacciones

Susana Zabaleta revela que Ricardo Pérez es el hombre que mejor la ha tratado en la vida: ¡aquí no hay miedo!

“Un día se nos ocurre ir a toda la familia a Cotsco. Un tipo me toma una foto con el bebé. Eso era ilegal, se la vende a una revista de mier**, que no voy a decir el nombre, sale en la revista y una tipa que se llama Flor Rubio se da a la tarea de buscar a la familia del niño”, recordó la cantante visiblemente molesta debido a que una de las condiciones que enfrentaba para la adopción es que el menor no fuera expuesto a los reflectores durante cierto periodo de tiempo.

Zabaleta añadió que años más tarde la ahora conductora de “Venga la Alegría” intentó acercarse a ella para pedirle disculpas, sin embargo, la actriz se mantiene firme en las postura de mantenerla alejada: “Una vez esa vieja llegó a pedirme una disculpa y le dije ‘párate y vete, por favor. No te voy a perdonar nunca’. Algo que se le hace a un niño no se perdona nunca”.

Susana Zabaleta recuerda el motivo de su enemistad con Flor Rubio. Foto: IG @susanazabaleta

Flor Rubio reacciona a las declaraciones de Susana Zabaleta

Ante la polémica que se ha generado por la entrevista de la actriz y sus revelaciones sobre la enemistad con la conductora, Flor Rubio decidió dar su versión de lo ocurrido y a través de su canal de YouTube aseguró que Susana Zabaleta la humilló cuando intentó acercarse a ella: "No le hice nada, yo me acerqué a ella para aclarar la situación. Me maltrató, me humilló delante de mi hija. Me trató muy mal, fue muy humillante. Nosotros en 'La Oreja' presentamos la nota de la adopción".

“Nosotros en ‘La Oreja’ lo que hicimos fue presentar la nota, primero de la adopción, después la señora. Pide hablar en el programa, no nada más habló en ‘La Oreja’, lo hizo en otros programas. Le damos la réplica a la señora que denuncia a Susana Zabaleta. En mi papel de jefa de información le pido a Susana la réplica, ella no quiere hablar, porque el tema se había complicado”, dijo Rubio.