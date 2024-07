Camilo y Evaluna Montaner se “separan” a días de convertirse en padres por segunda vez: “Me pone triste”

Pese a los comentarios negativos que han recibido por su relación, Evaluna Montaner y Camilo se han encargado de demostrar el gran amor y unión que existe entre ellos; sin embargo, esto podría cambiar ya que la pareja decidió "separarse" a tan sólo unos días de convertirse en padres por segunda vez. La también actriz no pudo contener las lágrimas la revelar el motivo por el que decidieron tomar caminos diferentes, mientras que el cantante colombiano expresó lo difícil que había sido para ellos llegar a esa conclusión.

Evaluna y Camilo se "separan" a días de convertirse en padres

A través de su cuenta de YouTube los cantantes compartieron un video titulado "Conflicto entre realidades: nos separamos por unos días" en el que, al borde del llanto, revelan su decisión de "separarse" previo a la llegada de su segundo bebé, Amaranto. Evaluna señaló que ha experimentado un fuerte deseo de volver a su casa en Miami, Florida, para descansar y disfrutar de la última etapa de su embarazo, mientras que Camilo continuará su gira por Europa.

Camilo y Evaluna se “separan” a días de convertirse en padres por segunda vez. Foto: IG @evaluna

“Necesito estar en mi casa para esperar a Amaranto, pero también estoy triste y tengo miedo de estar sola en mi casa, sin mi esposo esperando a que llegue Amaranto (…) Sé que estas triste y que van a ser unos días difíciles, pero estoy decidiendo irme porque es lo que necesito en este momento”, dijo la cantante sin poder contener el llanto.

Por otra parte, Camilo se mostró afectado por la decisión y expresó su apoyo a Evaluna: “La vida real está llena de conflictos, conflictos con los demás y conflictos contigo mismo (…) Evaluna está muy embarazada, nuestra partera dice que no hay problema al viajar, pero es probable que le pongan problemas si la ven muy embarazada. Sintió en su corazón que ya era hora de irse para la casa a estar tranquila, soltar el ancla, en calma. A mí todavía me queda una semana de gira y la verdad es que me pone triste no estar con ella".

Evaluna recibe críticas tras revelar que no fue al médico en su primer embarazo

En entrevista para el podcast “Piénsalo bien, pensábamos mal” la actriz venezolana señaló que durante el embarazo de su primogénita no recibió atención médica como indican los especialistas, entre otras cosas, porque no deseaba saber si era una niña o un niño. Sus declaraciones dividieron opiniones en redes sociales entre quienes la defendieron asegurando que había sido su decisión, y aquellos que la criticaron ante las complicaciones que pudo haber sufrido tanto ella como su bebé, tachándola de "irresponsable".

“Yo no tuve un ginecólogo. Nadie me hizo ultrasonidos, ecografías ni nada por el estilo. Todo el embarazo fue completamente un acto de fe, todo fue con una partera con la que escuchaba su corazoncito en un estetoscopio, pero nunca vi cómo iba y ni siquiera sabía si iba a ser niño o niña”, dijo la cantante.