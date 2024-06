Iba a celebrar con sus hermanos y murió, aseguran que el cantante de regional mexicano dio la vida por ellos

En 2023, una de las muertes más impactantes en el mundo del regional mexicano fue la del joven talento Carlos Parra, quien con tan solo 26 años, esta promesa del regional mexicano dejó un vacío inmenso en su familia, amigos y seguidores, tanto en México como en Estados Unidos. Su fallecimiento no solo fue inesperado, sino también trágico e impactante, dejando a muchos con el corazón roto.

Carlos Parra tenía muchos planes y sueños que quedaron truncados por el trágico accidente. Su novia, la influencer Lilian Griego, también quedó devastada por la pérdida. Juntos, habían soñado con un futuro que ahora nunca podrán vivir. Este adiós inesperado ha dejado una herida profunda en todos los que conocieron y amaron a Carlos.

¿De qué murió Carlos Parra?

Carlos Parra, un joven músico y figura creciente en las redes sociales, estaba construyendo una carrera prometedora en el género regional mexicano. Originario de México, había pasado los últimos años de su vida en Estados Unidos, donde también comenzó su carrera como cantante, sueño que estaba cumpliendo a lado de sus hermanos Christian y su gemelo César. Gozaron de popularidad en redes sociales con temas como “Sí, si eres tú”, “Por verte feliz” y “Para que lo notes”, pero especialmente debido a su carisma, Carlos se había ganado un lugar en el corazón de muchos amantes de la música.

Pese a lo anterior, fue el 6 de mayo de 2023, la vida de Carlos Parra se apagó en un trágico accidente automovilístico. El vocalista de "Los Parras" viajaba con sus hermanos para celebrar el cumpleaños de Christian, su hermano mayor, cuando ocurrió el fatídico evento. Según Jacqueline Martínez, experta en temas de espectáculos conocida como “Chamonic”, los hermanos Parra se dirigían a Sonora, México, para la celebración. En el vehículo iban Carlos y sus hermanos, mientras que en otro automóvil viajaban otros miembros de la familia, incluida su madre, días más tarde, la noticia fue la principal de varios espacios noticiosos tanto en México como en Estados Unidos.

El accidente, que cobró la vida de Carlos Parra, dejó a su familia y seguidores devastados. En una emotiva publicación, Christian Parra, el hermano mayor, expresó su gratitud hacia Carlos, sugiriendo que su hermano menor había dado la vida por él. “Gracias por ser mi milagro, ya que si tú no nos hubieras protegido ese día, yo ya no estuviera aquí tampoco. Pero voy a hacer del tiempo que me queda lo mejor y voy a ser el hombre que siempre querías que fuera”, escribió Christian, revelando la profundidad del sacrificio de Carlos.

Su hermano Christian dedicó un emotivo mensaje.

A un año de su muerte, le hacen gran homenaje con hermosa canción

A pesar de su corta carrera, Carlos Parra dejó una marca imborrable en la música regional mexicana. Su voz y sus canciones continúan resonando en las plataformas de streaming, donde sus temas siguen siendo muy escuchados por sus fans. La música de Carlos Parra no solo capturó el corazón de sus fanáticos, sino que también dejó un legado que seguirá siendo recordado por mucho tiempo.

Así lució su tumba en su primer aniversario luctuoso.

Debido a esto, a un año del trágico accidente que le arrebató la vida a Carlos Parra, sus hermanos Christian y César han retomado sus vidas poco a poco por lo que regresaron al estudio de grabación para hacerle un homenaje al joven; fue así como han lanzado recientemente el tema “Hermano” en donde abren su corazón y expresan el deseo que tienen de volver a verlo.