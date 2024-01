Así fue la impactante muerte del hermano de Yuri en las calles de la CDMX

Fue en el año 2013 cuando la cantante Yuri y su familia despidieron a su hermano, el doctor Carlos Valenzuela Canseco, luego que éste falleciera de manera inesperada en las calles de la CDMX a los 50 años de edad, su cuerpo fue velado en una famosa funeraria ubicada a tan solo unas calles de donde el hermano de la cantante perdió la vida.

Carlos Canseco estuvo dedicado toda su vida a la medicina y estaba al frente de una famosa empresa de venta de productos medicinales, así mismo le sobreviven tres hijos, además de sus hermanas y madre.

Carlos Valenzuela murió a los 50 años.

Foto: IG @oficialyuri

Fue el 15 de marzo del 2013, cuando la vida de Yuri y su familia cambió de manera drástica, luego que el Dr. Carlos Canseco, hermano de la intérprete, murió de manera inesperada en la avenida más grande de la capital del país.

Aunque no existen muchos detalles del fatal accidente que cobró la vida del que fuera uno de los directivos de la empresa American Nutrition Life, se sabe que éste perdió la vida de manera inmediata al ser arrollado por un Metrobús, sobre Avenida de Los Insurgentes, casi esquina con la calle Hamburgo, en la colonia Juárez.

El hermano de Yuri fue arrollado por un MB en 2013

Foto: Cuartoscuro

Los encargados de reconocer el cuerpo del hermano de Yuri fueron, Yamili Valenzuela, también hermana de la víctima y Rodrigo Espinoza, esposo de la famosa cantante, quienes tuvieron que llegar hasta el lugar del accidente para reconocer el cuerpo de Carlos Valenzuela.

El último adiós al Dr. Carlos Valenzuela se llevó a cabo en una famosa funeraria ubicada a tan solo unas calles de donde ocurrió el fatal accidente, ahí llegó Yuri quien estuvo acompañada en todo momento por su hermana Yamili y su madre la señora Dulce Canseco quien falleció en 2015, tan solo dos años después que su hijo.

Yuri, su madre y su hermana se mostraron tranquilas.

Foto: Cuartoscuro

Durante los servicios funerarios, Yuri recibió la visita de muchos amigos del medio entre ellos Maribel Guardia y Lucía Méndez, entre otros más, además la jarocha consentida platicó brevemente con la prensa y ahí reveló que otorgaron el perdón y no procedieron legalmente en contra del chofer de la unidad de transporte que arrolló a su hermano.

“Mi hermanito ya está muerto, ya era su cita, yo no sé si él venía atravesando la calle y no se dio cuenta o si realmente le echaron el camión encima no lo sabemos… perdonamos a quien lo hizo o si el señor lo hizo sin querer, también nosotros somos gente de paz”, dijo Yuri a la prensa