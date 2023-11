“Está muy arrugadita” experto en belleza, revela que esta famosa cantante se ve muy mal sin maquillaje

El glamour de la televisión y de los escenarios siempre nos muestran a estrellas perfectas, pues ¿quién no ha querido lucir como una famosa?, y es que al ojo público siempre lucen perfectas, sin embargo esto no siempre es así.

Y para que los y las famosas luzcan perfectos, siempre cuentan con la ayuda de expertos, tal es el caso de Pepe Gutiérrez uno de los maquillistas más famosos de nuestro país, quien ha sido el responsable de que estrellas de la talla de Paris Hilton, Ximena Navarrete, Lucía Méndez y Yuri luzcan hermosas, pero es justamente de “la jarocha consentida”, quien el experto en belleza hizo fuertes declaraciones respecto al físico de la intérprete de “La maldita primavera”.

¿Yuri luce fea sin maquillaje?

En entrevista con Eli Gutiérrez una de las comunicadoras más reconocidas de nuestro país, Pepe Gutiérrez abrió su corazón y habló de todo un poco, desde cómo pidió la oportunidad para entrar a Televisa, hasta cómo es que cumplió su sueño de maquillar a grandes estrellas como Paris Hilton.

Justamente en este sentido es que Eli Gutiérrez, aprovechando la gran confianza, amistad y cariño que la une a Pepe Gutiérrez quien es conocido como “el maquillista de las estrellas”, lo cuestionó sobre varias famosas a las que ha maquillado, pero ésta quiso saber quién ha sido la estrella que lo ha dejado impactado al verlas sin maquillaje por lo mal que se ven.

“sí, Yuri, no, no, no, te asustas, (pergamino) ¡te juro!, cuando me abrió la puerta una vez de su hotel y la ví dije: ‘¡Dios mío!, ¿cómo es posible este suceso?’, sí, pero es de esos rostros que cuando empecé a maquillarla dije: ‘¡ay! Yuri’, osea su rostro cambia, pero si está muy arrugadita, la verdad”, confesó Pepe Gutiérrez

Aunque Eli Gutierrez quiso saber qué otras mujeres además de Yuri no lucen tan bien sin maquillaje, el “maquillista de las estrellas”, no recordó otra mujer que al igual que la jarocha lo haya dejado impactado al ver cómo lucen sin la magia de un buen make up.

¿Qué integrante de RBD es insoportable?

En esta misma entrevista y antes de mencionar el mal aspecto del rostro de Yuri, Pepe Gutiérrez habló de otras famosas a las que también ha maquillado, entre ellas se encuentra Paris Hilton, a quien recordó como un gran ser humano y una mujer muy educada a diferencia de una de las integrantes de RBD.

Y es que, el maquillista reveló que el día que tuvo que maquillar a Dulce María, no le dejó un buen sabor de boca, pues recuerda a la integrante de RBD como una mujer engreída, ya que se portó hasta grosera con él y aunque cree que la cantante pudo tener un mal día, asegura que eso no le da el derecho de tratar mal a las personas.

Sin embargo, Pepé Gutierrez no se cierra a la posibilidad de volver a maquillarla y cambiar su opinión sobre ella o bien, confirmarla; finalmente, “El maquillista de las estrellas” reveló que son pocas las estrellas de nuestro país a las que le falta maquillar, sin embargo, su más grande sueño es plasmar su trabajo en el rostro de Céline Dion.