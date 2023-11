Yuri confiesa que fue adicta a la “caricia” y contrajo una fuerte enfermedad que la puso al filo de la muerte

Hablar de talentos mexicanos, es sin duda mencionar a Yuridia Valenzuela Canseco, mejor conocida solamente como Yuri o la “jarocha consentida”, quien desde muy joven comenzó su carrera en los escenarios de nuestro país y posteriormente su fama la ha llevado a ser internacional.

Además de una carrera sólida y una trayectoria impresionante, Yuri actualmente tiene un matrimonio estable, pues está a tan solo unos años de celebrar dos décadas de unión, sin embargo, no siempre fue así, pues durante una época de su vida la intérprete de “La maldita primavera” tuvo una vida llena de excesos en donde su mayor vicio fue “el amor”, misma que la puso al filo de la muerte.

Foto: Captura de pantalla

La jarocha abrió su corazón

Cuando eres joven, bella, famosa, exitosa y con mucho dinero como Yuri lo fue en su juventud, es muy fácil que los excesos lleguen a tu vida, algunos famosos estuvieron involucrados con drogas o consumo de bebidas alcohólicas y hasta en juegos de azar.

Pero en Yuri la situación fue diferente pues, de acuerdo con ella misma, la cantante durante su juventud tuvo exceso de “cariños”, pues la jarocha contó que sin importar quien fuera el hombre que le gustara ella lo llevaba a su cama.

Foto: IG @oficialyuri

Yuri fue una de las mujeres más bellas de México

“Lo mío, lo mío era el amor, el piojito, el cariñito, eso era lo mío, no era la droga, la pachanga, lo mío era: ‘ese me gusta, me lo traen, oye pero es casado, sí pero no capado, tráemelo’, y tuve mi consecuencia”, contó Yuri en entrevista con Nayo Escobar

Para Yuri, caer en estos excesos fue muy fácil pues de acuerdo con la misma cantante ella pensaba que esa era la vida, pues no conocía la otra parte de ella que es la paz y a Dios mismo.

Foto: IG @oficialyuri

La jarocha siempre estuvo rodeada de grandes estrellas

Durante la plática que sostuvo con Nayo Escobar, Yuri luego de haber revelado que durante su juventud y su mejor momento cayó en los excesos del “amor”, la cantante nacida en Veracruz contó que eso le trajo graves consecuencias.

Y es que, la cantante al mismo tiempo que contó haber tenido una adicción por los hombres, reveló que mientras pasó momentos de placer nunca se preocupó por cuidarse, lo que la llevó a contraer una enfermedad de transmisión sexual que la puso al filo de la muerte.

“Tuve un papiloma cervicouterino, casi cáncer, casi me mata, porque yo pues estaba media happy day cada vez que me acostaba con los señores y nunca me cuide, no se como no salí embarazada…yo me acosté con mucha gente”, confesó Yuri