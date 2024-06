"Nos mandaron matarte": Paco Stanley ya había sobrevivido a un ataque antes de su asesinato

Ya han pasado más de dos décadas desde el asesinato del famoso conductor Paco Stanley, y a pesar de que en su momento se hicieron las investigaciones correspondientes, nunca se supo con certeza quién perpetró el asesinato del presentador mexicano fallecido en 1999. Durante el ataque le dispararon directamente en su cuerpo por lo que perdió la vida casi de manera instantánea, pero ahora se da conocer que ya había sobrevivido a otro ataque años antes.

El crimen del conductor conmocionó al medio del espectáculo y lo sigue haciendo hasta ahora, desde que lo asesinaron se han estrenado algunos documentales y recientemente la serie sobre Paco para explorar todos los detalles en torno a su muerte, fue así cómo se encontró un testimonio que revela un dato nunca antes dicho: "un primer ataque fallido" en contra del presentador.

Fue el exproductor y amigo de Stanley, Pepe Cabello quien reveló durante una entrevista con la periodista Inés Moreno que ya habían querido asesinar al conductor tiempo atrás. Fue en un restaurante, donde Paco se encontraba comiendo, y de pronto ocurrió un asalto masivo, sin embargo, a pesar de que había muchas más personas se fueron directamente contra él y le advirtieron que iban a matarlo.

“Un domingo que Paco fue a comer con su familia a un restaurante que estaba en la colonia Nápoles, ahí hubo un asalto masivo en el lugar. Llegaron con Paco a decirle ‘nos mandaron a matarte’, y le quitaron un reloj que traía que era del Tenorio (Cómico). Ese domingo me habló por teléfono y yo fui a su penthouse y ahí fue donde me platicó lo que me había pasado", relató.