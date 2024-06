Karla Panini reacciona a supuesta infidelidad de su esposo con una tiktoker hondureña

Karla Panini está lejos de ser olvidada luego de su controversial historia con Karla Luna, así como Américo Garza, quien es esposo de la primera mencionada miembro de “Lavanderas”, pues ahora han vuelto a ser tendencias por un rumor que acapara todas las redes sociales. Una presunta infidelidad.

Al parecer, una titk toker hondureña habría tenido una conversación con Américo Garza, chats que podrían ser más que eso, pues asegura que se han puesto candentes, lo que a la comediante Karla Panini no le habría gustado nada y así lo expresó durante un video.

Las redes sociales están candentes, pues, aparentemente Karla Panini reaccionó a uno de los momentos más polémicos del momento, una tiktoker ha exhibido a su esposo Américo Garza con una supuesta conversación en donde habrían llegado hasta los mensajes subidos de todo, incluso la habría invitado a México a conocerla más personalmente.

La tiktoker conocida como Estefany Mendoza, una creadora de TikTok, ha comenzado una polémica al publicar 3 videos donde muestra como Américo Garza habría intercambiado algunas palabras con ella por las redes sociales, en busca de que se haga viral mandó un mensaje a Karla Panini para que lo vea.

“Te toca Karla Panini. Hagan viral esto que tengo pruebas de que Américo me pretende”, dijo Estefany Mendoza

Mostrando unas capturas de pantalla donde muestra cómo inició la conversación, pues Américo Garza muestra un increíble interés por conocerla personalmente y así es como intercambian sus números. Así que la charla habría continuado en la red social de mensajería de WhatsApp.

Ahí fue cuando Karla Panini continuó la polémica, pues, subió varias historias donde la influencer la ha contactado para desestabilizar su matrimonio, así que Panini recurre al humor ácido para darnos a entender que Estefany Mendoza solo está creando historias falsas.

“Ella misma borra los mensajes de ‘hate’ y luego me pone ‘tengo información importante, tu marido te engaña’. Según ella me manda la información, los screen. ¿Hija, eso qué tiene que ver? Eso no comprueba nada”, dijo Karla Panini