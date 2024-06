Pepillo Origel revela que corrió a una periodista de su casa por hacerle el feo a sus perros: “Primero están ellos”

Juan José "Pepillo" Oriel ha demostrado en más de una ocasión el gran cariño que tiene por sus mascotas, Tom y Jerry, a quienes no dudó en defender luego de que una periodista les "hiciera el feo". El conductor se mostró molesto por la actitud de la mujer -de quien no reveló la identidad- y le hizo saber que sus perros tenían preferencia al tratarse de su hogar, por lo que sino estaba cómoda con la presencia de los canes entonces ella se podía retirar.

Pepillo Origel corrió a una periodista de su casa para defender a sus mascotas

Recientemente, el conductor fue uno de los invitados especiales en el programa "Montse & Joe" donde, entre otras cosas, habló de sus mascotas y recordó el día en el que corrió a una periodista de su casa por la actitud que tuvo con sus perros. Y es que la mujer habría expresado sentirse incómoda por la presencia de los canes, por lo que Origel fue contundente al hacerle saber que ellos tenían prioridad al tratarse de su hogar.

“Yo le dije: ‘No los voy a quitar porque son perros que están educados para estar ahí y es su casa’. Primero están ellos", dijo de manera contundente Pepillo Origel. Aunque las conductoras y la cantante Lucía Méndez apoyaron la decisión del periodista, no ocurrió lo mismo con Shanik Berman ya que expresó que no le gustan los perros.

“Tengo derecho a no quererlos. No me gusta su olor, ni que se me acerquen, ni que me laman… no me gustan los perros. Lo que pasa es que mis papás querían más a los perros que a mí, a mí no me gustan los perros”, dijo Berman al mostrarse en desacuerdo con la reacción de Origel ya que fue testigo del momento.

Pepillo Origel corrió de su casa a periodista por hacerle el feo a sus mascotas. Foto: IG @juanjoseorigel

Pepillo Origel defiende a sus mascotas en balacera

El periodista de espectáculos demostró el gran cariño que tiene por sus mascotas en 2020 cuando, durante un paseo nocturno, fue testigo de una balacera ocurrida en el Parque Lincoln de Polanco en la Ciudad de México. La reacción de Origel se hizo viral, pues se mostró preocupado por sus “niños”, como llamó a sus perritos.

“Está cabrón, vengo con mis niños y el balazo aquí, ¡está muy cabrón!”, se escucha al conductor en el video compartido en redes sociales donde da su testimonio de la balacera: “Aquí estamos los tres, pero qué susto. Dios mío, qué susto. Espero que todos los que vivimos en esta ciudad así nada más digamos ‘qué susto’”.