Muere el perrito de Jesús Navarro y Reik sorprende al cantante con homenaje a "Bowie" en el escenario: VIDEO

Los fans de Reik se conmovieron hasta las lágrimas luego de que Jesús Navarro, vocalista de la banda, se despidió en un concierto de su perro, el cual murió recientemente. Él adoptó a su mascota, llamada “Bowie”, “contarles a los que no me siguen en Instagram, hace un par de días se me fue mi perrito, mi mejor amigo de la vida, entonces quiero decirles a todos ustedes que esta noche voy a estar cantando para él”, dijo.

Luego de esas palabras y cantar con mucho sentimiento, Navarro lloró y en las pantallas del escenario se leyó: “Bowie: 2012-2024”, mientras sonaba la canción “You are my sunshine”. Los seguidores de la agrupación se conmovieron y en redes sociales muchos internautas comentaron lo mucho que lo sentían y le mandaron mensajes de aliento.

Fue un momento muy complicado. Foto: TikTok.

¿Cómo murió el perrito de Jesús Navarro?

Se sabe que fue en 2013 cuando Navarro adoptó a “Bowie”, cuya raza nunca estuvo clara, pero eso sí, siempre fue amante de las cámaras y siempre salía bien en las fotos que le tomaban, incluso el fotógrafo Adel Buzali le tomó algunas postales. El cantante aún no da detalles de cómo falleció su amigo. Él siempre ha sido un comprometido con el cuidado animal, por lo que siempre ha recomendado no comprar mascotas.

Al parecer el perrito estaba enfermo. Foto: @chuinavarro / Instagram.

“Hace más o menos un mes mi ratón casi abandona este plano. Sentí la peor mezcla de terror y tristeza que tengo en memoria. Por muchos años Bowie ha sido mi hogar. Cambiamos de casas, de ciudades, de países, de amigos… pero el ratón y yo estamos juntos siempre. Creo desde el fondo de mi corazón que Bowie estaba cansado y listo para irse, pero me vio tan hecho mierda que hizo un esfuerzo por recuperarse y darme tiempo para acostumbrarme a la idea de que -tarde o temprano- me tocará vivir sin él”, había escrito hace un mes en Instagram.

Su perrito se llamaba así por el cantante David Bowie

Jesús contó que decidió llamar así a su perrito por el cantante “David Bowie”, además de que se lo llevaba poco a sus conciertos, para que no se estresara, pero solía dejarlo con personas que “lo quiere mucho y que lo conocen desde que estaba chiquito”.

Le afectó demasiado. Foto: @Reik / Instagram.

“Ahora estoy determinado a prepararme para que el día que se tenga que ir este chaparro hermoso -que tengo dormido en las piernas- poderle dar gracias y decirle cuánto lo amo y cómo cambió mi vida de tantas formas, y punto. No quiero que se vaya preocupado por mí”, había dicho.