Parodia con la canción “Yo Quisiera” de Reik desata especulaciones sobre la sexualidad de Jesús Navarro

“Yo quisiera” es uno de los temas más icónicos de la agrupación Reik y a casi 20 años de su lanzamiento se volvió tendencia en redes sociales luego de que fuera utilizada por la comediante Gaby Navarro para hacer una parodia política en la que participa su hermano, Jesús Navarro. Aunque la polémica superó el ambiente político y se desataron especulaciones sobre la orientación sexual del cantante, esto por supuestas declaraciones de éste en las que asegura que escribió la canción para un amigo.

Parodia desata especulaciones sobre la orientación sexual de Jesús Navarro

Gabriela Navarro ha ganado popularidad en redes sociales por sus parodias políticas y la más reciente surge en el marco de las elecciones presidenciales. Para ésta la también actriz decidió usar la canción “Yo Quisiera” en un video donde aparece su ya conocido personaje de Blanca Vergel que se caracteriza como la modelo que aparece en el videoclip del tema, todo junto a su hermano quien lo interpreta originalmente.

La parodia generó todo tipo de comentarios en redes sociales, aunque captó la atención de los internautas el rumor de que Jesús Navarro, vocalista de Reik, se habría declarado abiertamente gay al admitir que había escrito “Yo quisiera” en aquel momento para un amigo. Esto tomó más fuerza cuando usuarios retomaron lo que dijo en entrevista con Matilde Obregón al ser cuestionado sobre las especulaciones que existen sobre su sexualidad: “No me molesta en absoluto, no tiene nada de malo ser gay”.

Sin embargo, no existe registro de la entrevista en la que menciona haber dedicado la canción a un amigo o aquella en la que habla de su orientación sexual. Además, el tema fue escrito por Jorge Amaya García, compositor originario de Ensenada, Baja California, que también creo “Cada mañana” para la agrupación, por lo que los rumores al respecto son falsos.

Los amores de Jesús Navarro

Aunque el cantante, de 37 años, se ha mantenido al margen de los rumores sobre su orientación sexual, se han revelado algunas de las famosas con las que ha tenido romances dejando así fuera cualquier tipo de especulación al respecto. Entre ellas la modelo Estefanía Ahumada y la hija del comediante y productor Eugenio Derbez.

La actriz Aislinn Derbez tuvo un breve noviazgo con el cantante, algo de lo que hablaron en su podcast “La magia del caos” cuando lo tuvo como invitado: “Era muy divertido, y luego se me rompió mi corazón porque tú te quedaste en México, yo me tuve que ir a Nueva York. Ni siquiera sabía si quería ser actriz, ¿te acuerdas? (…) Me fuiste a visitar a Nueva York pero me mandaste a friend zone, me dijiste: ‘Mira, estamos a larga distancia, no se puede pero seamos mejores amigos’. Terminamos siendo mejores amigos”.