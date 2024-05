Jim Parsons anuncia su regreso para el final de "Young Sheldon" tras 5 años del final de The Big Bang Theory

The Big bang Theory es quizá junto a Friends y How I met Your Mother como una de las sitcoms más vistas y recordadas alrededor del mundo, por lo que si eres fan de la serie te habrás dado cuenta de que tras su finalización en 2019 se comenzó a emitir una serie spin-off que habla sobre la etapa juvenil de uno de los personajes más queridos de la serie, Sheldon.

Una serie que si bien no tiene el nivel de ratings que ha tenido la serie de la que es derivada, sí que ha explicado los momentos y preguntas más personales del querido Sheldon en su niñez y adolescencia, por lo que para el final de la serie y tras 7 temporadas han anunciado el regreso de uno de los actores más queridos de todos los tiempos.

Jim Parsons anuncia su regreso para el final de "Young Sheldon"

La serie es esta ambientada en 1989, cuando Sheldon Cooper tenía 9 años y todavía lidiaba con los problemas de ser un “niño genio”, pues la interpretación de Iain Armitage quien durante casi 135 episodios ha interpretado a Sheldon Cooper de manera extraordinaria por fin conocerá a su versión más adulta interpretada por Jim Parsons de 51 años de edad.

Ya que se han filtrado imágenes de Jim Parsons en el set de grabación de “Young Sheldon” pues se asegura que para este icónico final se ha conseguido la participación y regresó del actor con ya 51 años de edad y 5 años después del final de su serie, pues cabe destacar que se canceló debido a que Jim quería más tiempo para pasar con su familia, por lo que no hubo una renovación.

¿Por qué se canceló la serie de "The Big Bang Theory"?

Como mencionamos anteriormente, la serie estrenada en 2009 fue cancelada tras 12 temporadas por la CBS, pues el actor Jim Parsons fue quien decidió que no continuará, pues quería pasar más tiempo con su familia y su actual pareja Todd Spiewak, con quien está desde 2017.

Aun cuando el elenco peleó por continuarla sin el personaje de Sheldon Cooper, los productores no quisieron, ya que pensaban que lo mejor era tener a todo el elenco junto, por lo que Jim Parsons reveló en una entrevista para Yahoo que sí hubiera querido ver la serie sin su personaje.

“Nunca es agradable escuchar que has hecho algo que accidentalmente hizo que alguien se enojara o se sintiera mal. Pero estaba haciendo lo que tenía que hacer, y esa fue la mejor manera de manejarlo. Para ser honesto, no éramos el tipo de grupo que sentía que necesitaba tener una reunión grupal de esa manera”, dijo Parsons.

Por lo que solo queda esperar a que los fans agradezcan el regreso del increíble y mítico actor que le dio vida a una serie tan aclamada como The Big Bang Theory en más de 12 temporadas.