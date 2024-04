Anne Hathaway afirma que lleva cinco años sin consumir alcohol, quiere estar presente para sus hijos

Sin duda alguna, una de las personalidades más talentosas y amadas en Hollywood es la icónica Anne Hathaway, quien ha dado vida a decenas de personajes que se convirtieron en parte de la historia del cine. Pero además de su innegable capacidad como actriz, Anne también se ha sincerado sobre algunos momentos complicados en su vida, explicando así la razón por la cuál decidió dejar de consumir alcohol desde hace cinco años.

Anne Hathaway cumple cinco años sin tomar alcohol

Esta particular confesión surgió durante su aparición en el programa "Ellen DeGeneres Show", en donde explicó que esta drástica decisión surgió tras una intensa "cruda" en 2018, momento en el que la actriz decidió que debía cambiar su estilo de vida. Durante la entrevista, Anne Hathaway también reveló que su motivación para dejar el alcohol fue su deseo de estar completamente presente y disponible para su hijo pequeño.

La talentosa actriz aclamada por su papel en "El Diario de la Princesa", ha abierto su corazón para hablar sobre un logro personal significativo: alcanzar cinco años de sobriedad.

A cinco años de esta decisión pudo darse cuenta cómo no solo ha impactado positivamente su vida, sino que también ha fortalecido su conexión con su familia, afirmó en una entrevista con la revista "Vanity Fair". Así mismo, reflexionó sobre la complejidad de las relaciones individuales con el alcohol, reconociendo que cada persona tiene su propia historia y experiencias únicas. Sin embargo, para ella, dejar el alcohol fue una elección que resonó profundamente con su búsqueda de bienestar personal.

¿Por qué Anne Hathaway decidió dejar de tomar alcohol?

De la misma forma, la actriz reveló que una de las principales razones detrás de su decisión fue su deseo de ser una madre más presente y comprometida para los hijos de su esposo, Adam Shulman. Hathaway compartió un momento revelador en el que una resaca en un día escolar la llevó a cuestionar su relación con la bebida, por lo que con sus hijos, Jonathan de ocho años y Jack de cuatro años en mente, decidió dar un giro a su estilo de vida para poder brindarles el apoyo y la atención que merecen.

Reconocida por su talento y carisma en la pantalla grande, ha sido abierta sobre su viaje hacia la sobriedad, compartiendo recientemente en una cómo esta decisión ha impactado positivamente su vida en todos los aspectos.

En sus palabras a "Vanity Fair", la actriz afirmó que esta experiencia marcó un punto de inflexión en su vida, impulsándola a reevaluar sus prioridades y comprometerse con un camino de sobriedad que no solo beneficiaría su salud y bienestar, sino también la dinámica de su familia.

Su testimonio resuena con muchos que luchan con problemas similares, demostrando que la búsqueda de la sobriedad puede ser un acto de amor propio y un compromiso con el cuidado de los seres queridos. La valentía de Hathaway al compartir su historia inspira a otros a buscar su propia autenticidad y bienestar, recordándoles que siempre hay espacio para el crecimiento y la transformación personal.

Su testimonio revela la profundidad de su compromiso personal y su determinación por vivir una vida más plena y consciente.

La actriz también compartió emocionantes detalles sobre su próximo proyecto cinematográfico, "The Idea of You", donde interpreta a Solène, una madre divorciada que se enamora de un hombre famoso considerablemente más joven. La película, dirigida por Michael Showalter y basada en la novela romántica de Robinne Lee, está programada para llegar a Amazon Prime Video el 2 de mayo, prometiendo una experiencia cautivadora para los espectadores. Además, Hathaway emocionó a los fans al confirmar que una tercera entrega de "El Diario de la Princesa" aún está en consideración, lo que generó especulaciones y anticipación entre los seguidores de la franquicia.