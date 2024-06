"Intentando olvidarte con otras": Nodal estrena canción en medio de su noviazgo con Ángela Aguilar, ¿dedicada a Cazzu?

El famoso cantante de música regional mexicana, Christian Nodal sigue en boca de todos después de confirmar su ruptura sentimental con Cazzu y anunciar su noviazgo con Ángela Aguilar, lo que generó sospechas de una infidelidad contra la trapera nacida en Argentina.

A pesar de ello el intérprete de "De los besos que te di", "Adiós amor" y "Ya no somos ni seremos" sigue cosechando éxito pues en los próximos días estrenará un nuevo sencillo musical que promete colocarse entre las preferencias en los distintas apps de música. El cantante dio un adelanto de su nueva canción.

La pareja sigue dando de qué hablar. Foto: Instagram/@nodal

Así suena el nuevo sencillo de Nodal

La tarde del jueves 27 de junio el famoso cantante, Christian Nodal sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales al confirmar que el próximo 4 de julio estrenará un nuevo sencillo. El intérprete aprovechó sus plataformas digitales para darle la noticia a sus fans y a sus haters.

"Hola mis amores y proyectados favoritos, les cuento que este 4 salimos con un rolón, temazo. Los amo", escribió el cantante.

El cantante subió este mensaje. Foto: Forajidos

Después del anuncio, el intérprete de "Adiós amor" subió un video que muestra el primer adelanto de su nuevo sencillo el cual podría llamarse "No me 100to bien". La letra de la canción inmediatamente generó especulaciones si estaba dedicada para alguien de sus ex o a su actual pareja sentimental, Ángela Aguilar.

"Intentando olvidarte con otras, cuando me tomo 200 copas, buscando el sabor de tu boca", se escucha en una parte del video.

¿Quién es la novia de Nodal?

Tras anunciar su separación de Cazzu, con quien procreó a su hija Inti, Christian Nodal confirmó su noviazgo con Ángela Aguilar. A partir de ese momento la pareja se ha dejado ver muy cariñosa en sus distintos viajes.