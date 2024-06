Julio Preciado se convierte en abuelo, nace Héctor Lorenzo, primogénito de su hija Yuliana

Este jueves 20 de junio Yuliana Preciado, hija del cantante Julio Preciado, le dio la bienvenida a su primer hijo, Hector Lorenzo. A través de sus redes sociales la joven compartió las primeras postales de su bebé revelando más detalles sobre el nacimiento y el estado de salud de ambos tras las complicaciones que tuvo durante el embarazo y por las que tuvo reposo absoluto los últimos meses.

Nace el nieto del cantante Julio Preciado

Yuliana Preciado compartió a través de sus historias en Instagram algunas fotografías con las revela detalles sobre el nacimiento de su primogénito. La joven dejó ver que su bebé llegó al mundo este jueves 20 de junio en Mazatlán, Sinaloa, poco después de las 19:00 horas a través de una cesárea, midió 47 centímetros y pesó 2, 780 kilogramos.

Nace el nieto del cantante Julio Preciado. Foto: IG @yulianapreciador

“El milagro más bello”, es el mensaje con el que Yuliana Preciado compartió un postal del momento precio en el que su hijo nació. Aunque estuvo acompañada de su pareja en el quirófano, sus padres pudieron estar junto al bebé momentos después y compartir con ella la felicidad por la llegada.

Julio Preciado se mostró feliz por el nacimiento de su nieto y en entrevista para “Ventaneando” también expresó su tranquilidad debido a las complicaciones que tuvo su hija durante el embarazo y por las que el bebé estuvo a punto de ser prematuro: “Más tranquilo por mi hija y por mi nieto. Ya es parte de la familia, me siento muy a gusto y muy tranquilo por mi hija, sobre todo”.

La hija de Julio Preciado tuvo complicaciones durante su embarazo. Foto: Captura de pantalla Ventaneando

¿Cuántos nietos tiene Julio Preciado?

El exvocalista de la Banda El Recodo mencionó al ya mencionado programa de espectáculos que podrá compartir una etapa diferente con su nieto Hector Lorenzo, pues pasarán más tiempo juntos. Esto es algo que no pudo disfrutar con los hijos de Irving Preciado, quien hace algunos años habló sobre la complicada relación que tiene con su padre.

“No ocupo la aprobación de mi papá para poder salir adelante o para ser alguien en la vida. No me lastime que no me apoye, al contrario ocupo demostrarle a la gente que tenemos con qué”, dijo Irving Preciado en entrevista para “Suelta la Sopa” en 2021 donde destacó que, aunque aparecía lo que su padre hizo por su familia, él desea algo diferente para sus hijos ya que la presencia del cantante es algo que siempre le hizo falta.