La hija de Julio Preciado fue hospitalizada de emergencia por complicaciones en su embarazo

Julio Preciado reveló que su hija, Yuliana, fue hospitalizada de emergencia recientemente al presentar complicaciones en su embarazo. La joven, de 24 años, anunció que esperaba a su primer bebé en febrero pasado y aunque había compartido detalles a través de sus redes sociales, fue su padre quien dio a conocer más sobre su estado de salud y el de su bebé que estuvo a punto de ser prematuro.

Hija de Julio Preciado hospitalizada

En entrevista para el programa "Ventaneando", el cantante señaló que Yuliana tuvo que ser hospitalizada debido a que comenzó a perder líquido amniótico poniendo en riesgo la salud de su bebé. Luego de varios días de angustia, la joven fue estabilizada y ahora deberá permanecer las últimas semanas de su embarazo con reposo absoluto con el propósito de que su bebé no nazca de manera prematura.

Yuliana, hija de Julio Preciado, fue hospitalizada de emergencia por complicaciones en su embarazo. Foto: IG @yulianapreciador

A través de su cuenta de Instagram, Yuliana Preciado señaló que se encuentra en la semana 31 de su embarazo por lo que aún deberá descansar totalmente más de un mes. Sobre el nacimiento de su nieto, el intérprete de "Yo sé que te acordarás" indicó será a través de una cesárea como llegue al mundo debido a las complicaciones que ha presentado la joven recientemente.

Aunque el cantante externó su felicidad por convertirse en abuelo por primera vez, puntualizó en que desea que el embarazo de su hija llegue a su termino debido a lo mucho que esto ha afectado su estado de salud en las últimas semanas y las preocupaciones que ello ha generado en su familia.

Julio Preciado se convertirá en abuelo por primera vez. Foto: IG @yulianapreciador

Así se enteró Yuliana Preciado de su embarazo

La hija de Lorena Ríos de Preciado y Julio Preciado ha compartido a través de su cuenta de Instagram los detalles de su embarazo, como las postales de la fiesta por la revelación de género en la que dio a conocer que será madre de un niño. Sobre su pareja, ha decido mantenerlo fuera de los reflectores pero sabe que ambos residen en Mazatlán, Sinaloa.

En entrevista para "Al rojo vivo", Yuliana Preciado indicó que se enteró de su embarazo tras someterse a una cirugía para reducción de busto: "Una semana antes fue a la ginecóloga, me revisó y nada. Entonces, las cosas se dieron muy raro, este niño ya tenía ganas de nacer digo yo porque pasó porque tenía que pasar porque sí hubo varias cosas que le pudieron haber hecho daño, pero no, está muy sano".

"Sí me tomó por sorpresa, sí me decepcionó de cierta manera, yo quería llevarla a la iglesia (...) Ella fue la que me donó el riñón que ahora me permite vivir una vida normal. Estoy feliz porque pues obviamente viene un ser humano que va a formar parte de mi familia", dijo el cantante para el ya mencionado programa.