El trágico accidente en un foro de televisión donde querida actriz de "Teresa" casi pierde la vida

Hablar de telenovelas mexicanas exitosas, sin duda alguna, es mencionar la versión más reciente de “Teresa”, al cual fue protagonizada por Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Aarón Díaz en 2010, sin embargo, aunque todo era aplausos y éxitos para todo el equipo, una de las actrices que formó parte de este elenco pudo haber perdido la vida.

Es importante destacar que el accidente que vivió esta querida actriz no fue durante las grabaciones de la telenovela, si fue en un foro de televisión y durante la grabación de un programa en vivo, este incidente además de poner en riesgo su vida, también puso en riesgo su participación en el exitoso melodrama producido por José Alberto Castro.

Sigue leyendo:

La actriz pudo haber perdido la vida y puso en riesgo su trabajo.

Foto: Televisa

¿Qué actriz de “Teresa” estuvo a punto de perder la vida?

Se trata de Jessica Segura, quien interpretó a “Rosita”, hermana de “Teresa” y quien murió en los primeros capítulos de la historia, pues la joven tenía una enfermedad cardíaca y que por falta de recursos, falleció en un hospital público, pero fuera de la historia, la actriz también pudo haber tenido un desenlace fatal, por haber asistido a un programa de televisión.

El incidente ocurrió durante una de las dinámicas del desaparecido programa “Se vale”, donde los participantes realizaban una dinámica en donde subían una rampa, pero la actriz al ser muy ligera, salió volando, lo que provocó que todo el impacto fuera directamente al rostro.

Por un momento, el silencio se apoderó del set y aunque muchos de los presentes corrieron a auxiliarla, lo más criticado es que el resto de los conductores hicieron como si no hubiera pasado nada y hasta se pusieron a bailar.

"Me rompí la nariz en cinco. Me fracturé la muñeca derecha, me lastimé el cuello, la espalda y las dos rodillas después de esa caída que todo el mundo dice 'ay, equis, por qué le dan miedo las alturas', por esto.

De acuerdo con la propia Jessica los paramédicos al momento de atenderla le dijeron que fue gracias a que pesaba en ese momento 39 kilos es que no perdió la vida, pues si hubiera pesado más, hubiera fallecido en el lugar.

“El paramédico de la ambulancia me dijo: ‘si no pesaras 30 kilos, te hubieras roto el cuello’ porque caí primero con la nariz que se fracturó en 5, después me lastimé el cuello, tuve esguince de tercer grado, fue un accidente muy fuerte”, explicó Segura en Pinky Promisse.

Jessica Segura habla sobre su caída en el minuto 01:47:00

El accidente que casi le cuesta su participación en “Teresa”

En diversas ocasiones, Jessica ha contado cómo ocurrió el accidente que por poco le cuesta la vida, pues aunque ahora muchos se ríen del trágico momento, la realidad es que la actriz también también estuvo a punto de perder su trabajo en “Teresa”, pues luego de haber caído, el productor muy enojado le dejó claro que si hubiera sido por él la corrían pero estaban a dos días de entrar al aire.

“Fue algo horrible… me quitaron mi crédito (en la novela), el productor, no voy a decir nombres, pero todo mundo sabe quién es, llegó y me dijo que si fuera por él me corría (entonces) me pusieron a hacer todas las secuencias con la muñeca fracturada”, dijo Jessica Segura con Faisy.

Finalmente, Jessica reveló que tras su salida de la telenovela le llevó recuperar su salud en dos años, sin embargo, le fue muy complicado encontrar trabajo por lo que tuvo que regresar a hacer comerciales.