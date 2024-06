Don Omar reaparece tras anunciar que tiene cáncer y revela que fue operado: "ahora queda recuperarme”

El cantante puertorriqueño Don Omar anunció que está “sin cáncer”, luego de que hace un día informara que luchaba contra este padecimiento. Ahora, en sus redes sociales, subió una actualización que emocionó a sus fans: “Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme”.

Don Omar ha dejado una marca indeleble en la música urbana y ha sido apodado por muchos como el "Rey del reggaetón". No solo ha brillado como cantante y compositor, sino que también ha destacado como productor musical, empresario y actor. Desde sus primeros pasos en la música, ha demostrado su versatilidad con diversos géneros como la salsa, bachata, merengue y balada, aunque su mayor reconocimiento proviene del reggaetón.

Sus fans habían estado orando por él.

Los fans de Don Omar oraron por él

Hace tan sólo un día anunció en su cuenta de Instagram: “Hoy si, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto. #fuckcancer”. Luego de eso, sus seguidores se preocuparon y le dejaron miles de mensajes para desearle lo mejor. Él en sus historias compartió algunas de esas palabras.

No se olvidaron de él.

Su álbum debut, "The Last Don", lanzado en 2003, no sólo se convirtió en un éxito rotundo, sino que también marcó el inicio de su carrera internacional. Este álbum logró vender más de medio millón de copias solo en Estados Unidos y recibió la certificación de doble disco de platino en Latinoamérica por la RIAA. Canciones emblemáticas como "Dile", "Dale, Don, dale", "Ella y yo" y "Danza kuduro" lo consolidaron como uno de los artistas más influyentes de la música urbana.

¿Qué tipo de cáncer tiene Don Omar?

Hasta el momento el intérprete no ha dado detalles de su enfermedad, pero seguramente lo hará en los próximos días. Con más de 70 millones de discos vendidos a nivel mundial, Don Omar ha demostrado ser una figura imponente en la industria musical. Además, ha vendido alrededor de 100 mil millones de unidades de consumo musical, una cifra que pocos artistas logran alcanzar.

Sus fans quedaron impactados con la noticia.

Su talento y esfuerzo no han pasado desapercibidos, ya que ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera. Entre ellos se destacan tres Premios Grammy Latino, veinte Premios Billboard de la música latina, un Billboard Music Awards y dos Récord Guinness. Don Omar no solo se ha limitado a la música, sino que también ha incursionado en el mundo del cine. Interpretó a Rico Santos en la franquicia de "Rápidos y Furiosos", participando en cuatro de sus películas.