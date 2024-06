Pepillo Origel da importantes detalles de la salud de Yolanda Andrade: "pobrecita, me da mucha tristeza"

En las últimas semanas la salud de la conductora de televisión, Yolanda Andrade ha robado reflectores en el mundo del espectáculo después de que su compañera, Montserrat Oliver revelara que sufrió una recaída. En su regreso a la televisión la conductora tuvo problemas para comunicarse, lo que ventiló que no la está pasando nada bien.

Ante esta situación el experto en temas de la farándula, Juan José Origel, conocido como "Pepillo", concedió una entrevista en la que habló sobre los problemas de salud de Yolanda Andrade. El experto en temas de la farándula brindó importantes detalles sobre la actual condición de su compañera.

Sigue leyendo:

Yolanda Andrade preocupa en su aparición en TV, tiene problemas para comunicarse y es auxiliada: VIDEO

En una entrevista con distintos medios, compartida por el reportero Edén Dorante, "Pepillo" Origel habló sobre su reciente encuentro con Yolanda Andrade y los problemas de salud que ha exhibido la conductora durante su colaboración en el programa "Montse&Joe".

Durante la plática el exconductor de "Ventaneando" y "La Oreja" dijo que no ha visto a Yolanda Andrade después de su reciente visita a "Montse&Joe", sin embargo, se enteró que tuvo problemas para comunicarse y eso revela que su salud ha empeorado. "Pepillo" le deseó una pronta recuperación.

"La vi bien, no sé qué pasó que me dijeron que ya en el último programa ya no hablaba. Si yo veo que ya está así quiere decir que está peor. Pobrecita, me da mucha tristeza", contó el conductor.