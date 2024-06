¿Lo traicionó? Al igual que Belinda, Josh Ball, ex de Ángela Aguilar, reacciona al nuevo romance de la cantante

La relación amorosa de Ángela Aguilar con Christian Nodal es lo más comentado del momento, pues además de quienes los relacionan desde hace años por la química increíble que siempre presumieron, hay quienes acusan a la "princesa del regional mexicano" de traicionar la amistad que tenía con Cazzu, ex del intérprete de "Adiós amor". Aunque la pareja a penas ha dado detalles de su noviazgo, quienes ya salieron a dar declaraciones son sus exparejas, Belinda y Josh Ball, respectivamente.

Durante la madrugada de este martes, Belinda compartió en Instagram un mensaje que borró al cabo de unos minutos y que fue tomado como una indirecta a su ex y a la hija de Pepe Nodal. Ahora, fue Josh Ball, exnovio de Ángela Aguilar, quien apareció con una misteriosa frase que ha desatado especulaciones de traición, aunque no mencionó directamente ni a la cantante ni a su nuevo novio.

El escándalo ocurre el mismo día que Ángela estrena canción. (Foto: IG @angela_aguilar_)

Josh Ball, exnovio de Ángela Aguilar, reacciona al noviazgo con Nodal

Por medio de una historia de Instagram y a tan sólo horas de que la revista Hola USA confirmó la relación entre los cantantes, el deportista Josh Ball compartió un mensaje con el que desató la polémica. "The trust of the innocent is the liar's most useful tool", es decir, "la confianza del inocente es la herramienta más útil del mentiroso", fueron las breves, pero contundentes palabras con las que habría mandado una indirecta a su ex.

Luego de esta misteriosa frase se han desatado todo tipo de especulaciones, como cuáles habrían sido las razones por las que terminaron y si hubo alguna traición de por medio. Aunque este noviazgo entre la cantante y el jugador de fútbol americano estuvo siempre fuera de la opinión pública, la experta en farándula Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, reveló que él fue quien le fue infiel a la intérprete de "Qué agonía".

La reacción del ex de Ángela Aguilar al noviazgo de la cantante con Nodal. (Foto: IG @joshball79)

"Supuestamente una de las veces cuando le puso el cuerno a Angela fue con Esta chava que es Ex de uno de los jugadores de los cowboys… no diré de quien Pero q no se haga la victima el tipo y aparte golpeador ..! Por q no cuenta como le gritó a Angela y como la hizo pasar un muy mal momento en su cumpleaños .., los ardidos siempre serán las victimas", se lee en un post de Chamonic.

Hasta el momento Ball no ha dado declaraciones sobre el nuevo romance de su ex, ni tampoco Ángela Aguilar ha salido a posicionarse ante las duras críticas que ha recibido en las últimas 24 horas. Pese a ello, Christian Nodal sí salió a defender a su actual pareja y a desmentir los rumores que se generaron tras confirmar su noviazgo.