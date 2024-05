Sofía Rivera Torres responde a fan que la cuestionó sobre la polémica con Lucerito Mijares: "es el precio de ser figura pública"

Desde hace ya varios días el mundo del espectáculo se ha visto inundado en una polémica que incluye a Eduardo Videgaray, "El Estaca" y Sofía Rivera Torres, quienes en el programa "Qué importa" presentaron una nota en la que Lucerito revelaba cómo en ocasiones la han confundido con un chico, pero el conflicto inició cuando los conductores hicieron desafortunados comentarios en todo de burla, mismos que les han traído la cancelación del público, pero también de algunas celebridades, empezando por Lucero y Mijares.

Luego de que los tres involucrados en la cancelación en México ofrecieron disculpas durante una transmisión en vivo, misma en la que explicaron que ellos sólo hicieron chistes de los propios comentarios de Lucerito Mijares, la polémica siguió más que presente en redes sociales. Fue ahí donde Sofía Rivera Torres compartió una publicación sobre su vida privada y en la sección de comentarios sus seguidores no dudaron en recordarle la polémica y la también actriz no dudó en contestar y decir que las críticas son "el precio de ser figura pública".

Sigue leyendo:

"Tan injusto y tan triste": Andrea Legarreta defiende a Lucerito Mijares de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray

Mhoni Vidente augura una demanda para Sofía, Estaca y Videgaray, ¿será de la familia Mijares?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exparticipante de "La Casa de los Famosos México" compartió una nueva publicación de sus vacaciones junto a Eduardo Videgaray con el mensaje: "Dumpsito de un viaje divine con mi amor". Si bien algunos de sus fans los apoyaron y celebraron estas fotos, otros no dudaron en confrontar a la actriz, quien no dudó en mandar un largo mensaje en medio de la polémica con la hija de Lucero y Mijares, en el que recordó que ella misma ha sufrido críticas sobre su cuerpo.

"Recuerdo que un día contaste cómo sufriste por ser la más llenita de tu salón (..) si creo que la regaste más cuando has vivido en carne propia los ataques por un físico no perfecto", escribió un usuario. Tras recibir el apoyo de algunas otras personas, Sofía Rivera Torres reaccionó con un largo mensaje que inició recordando que ya ofreció disculpas por lo ocurrido.

"Yo fui niña obesa, toda mi vida he batallado con mi peso y toda mi vida he leído comentarios de si estoy embarazada, de si estoy gorda, de si estoy guapísima o soy horrenda. Ese es el precio de ser figura pública, tienes que tener la piel bien gruesa porque van a opinar de ti sí o sí y no puedes permitir que te afecte", fueron algunas de las palabras de la conductora.