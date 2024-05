Mhoni Vidente augura una demanda para Sofía Estaca y Videgaray, ¿será de la familia Mijares?

Mhoni Vidente reveló detalles importantes para algunos famosos mexicanos en el directo de este 8 de mayo por El Heraldo de México. Entre las premoniciones que tuvo la vidente se encuentran una que dejó mucho de qué hablar, ya que auguró una demanda legal contra Estaca y Videgaray; misma que podría sacarlos de la televisión mexicana. Para la pitonisa, la dupla de humoristas deben cambiar el formato de su programa o se meterán en muchos problemas.

El nombre de Estaca y Videgaray comenzó a sonar con mucha fuerza después de las críticas lanzadas contra Lucerito Mijares. El tema llevó a Lucero a pedir la cancelación por burlarse y criticar el físico de su hija. El tema sigue dejando mucho de que hablar al punto de llevar a Mhoni Vidente a hablar al respecto.

Mhoni asegura que Estaca y Videgaray recibirán una demanda legal (El Heraldo de México)

Mhoni ve una demanda legal importante para Estaca y Videgaray

En el directo este miércoles, Mhoni Vidente habló sobre lo ocurrido con Estaca, Videgaray, Sofía y la familia Mijares. La pitonisa dejó claro que los comediantes deben cambiar el formato de su programa, ya que los tiempos han cambiado y con esto la posibilidad de meterse en problemas importantes a nivel legal.

La pitonisa confirmó que Manuel Mijares es de armas tomar, por lo que asegura que el cantante y padre de Lucerito. Para Mhoni Vidente, el 'Soldado del Amor' estaría interponiendo una demanda legal para que cancelen a los comediantes sin importar que ya expresaran una disculpa para la joven participante de 'Juego de Voces'. Mhoni tiene claro que la forma de hacer comedia de Estaca y Videgaray no es la correcta para estar en el 2024.

Mijares sería el encargado de interponer la demanda contra los comediantes (IG: oficialmijares)

Estaca y Videgaray aseguran que no es para una cancelación

Los conductores de TV reaccionaron a la defensa de Lucero donde pide la cancelación del programa de Imagen TV. Para el Estaca están llevando la situación demasiado lejos, ya que asegura que nunca se insultó a su hija. Dentro de .las declaraciones, el integrante de 'La Corneta' recordó que ya se ofreció una disculpa publica por burlarse de la joven cantante mexicana.

Por otro lado, Videgaray dejó claro que la 'Novia de América' está muy enojada por lo ocurrido. El comediante dejó claro que si está tan enojada como parece no se puede hacer nada, al menos él no le puede ayudar. "Veo lo que puso en Twitter (Lucero) está muy enojada, yo no puedo hacer mucho, si estás muy enojada se te va a tener que quitar solita porque no es para tanto", indicó.