Paty Cantú revela que su vida estuvo en riesgo tras una operación: "me estaba muriendo y nadie sabía"

La famosa cantante, Paty Cantú se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que brindó detalles sobre los complicados momentos de salud que vivió tras someterse a una cirugía.

A sus 40 años de edad Patricia Giovanna Cantú Velasco, nombre verdadero de la artista, se ha consolidado como una de las máximas figuras pop gracias al éxito que han conseguido sus sencillos musicales como "Afortunadamente no eres tú", "Suerte" y "Goma de mascar", por lo que sus recientes declaraciones preocuparon a todos.

En una entrevista para el podcast "En la cueva de Álvaro", Paty Cantú, una de las cantantes más famosas en México, se sinceró frente a la prensa para hablar del complicado momento de salud que vivió hace dos años. El anuncio generó bastante asombro entre sus seguidores.

En este sentido la también actriz dijo que hace un par de años estuvo a punto de morir, pero nadie lo sabía. Paty Cantú de 40 años argumentó que ese tipo de situaciones cambia por completo la perspectiva que cada persona tiene de la vida.

Al ser cuestionada sobre los problemas que enfrentó, la compositora dijo que se realizó una operación y posteriormente presentó un tema delicado. A pesar de que no reveló de qué se trató, Paty Cantú confesó que vivió un milagro y afortunadamente sigue aquí.

"Tuve una operación y después de esa operación tuvo un problema delicado. En un trascurso de tres meses no sabían si me iban a operar y los que me operaban no sabían si iba a sobrevivir. Fue un milagro y aquí estoy", sentenció.