La actriz Inés Palombo sufre un accidente en auto, fue trasladada de emergencia a un hospital

La mañana de este jueves 9 de mayo el mundo del espectáculo externó su preocupación después de que medios internacionales reportaran el accidente de auto que sufrió la actriz, Inés Palombo. Hace unos momentos la estrella de las telenovelas compartió un mensaje explicando su estado de salud.

De acuerdo con distintos medios especializados en temas de la farándula, la actriz nacida en Argentina sufrió un accidente mientras se dirigía a Abu Dhabi. Al momento del accidente viajaba en compañía de su hijo de dos años y junto a su esposo, Nicolás Ugarte.

En una publicación en Instagram, Inés Palombo, actriz de 38 años de edad, dijo que se dirigían a Abu Dhabi cuando un automóvil los chocó por la parte trasera del automóvil que conducían. La estrella de las telenovelas nacida en Argentina protegió a su hijo de dos años y minutos después perdió el conocimiento.

"Grité y por instinto me tiré a proteger a Feli (justo estaba atrás sentada con él y con cinturón gracias a dios), y desde ahí no me acuerdo de nada porque me desmayé", escribió. .