Mariana Ochoa aclara que no se burló de los feminicidios y pide disculpas: "me equivoqué en mi tono"

Hace unos días Mariana Ochoa fue duramente criticada en redes sociales por presentar "sin tacto" y con poco respeto una sección en programa Sale el Sol sobre el feminicida de Iztacalco. Tras los hechos, la conductora ofreció disculpas a las personas que se sintieron ofendidas, y aseguró que nunca se burló del tema.

En redes sociales se viralizó el momento en el que Mariana presenta la sección sobre "un asesino serial en la Ciudad de México" de una forma efusiva y con alegría, pero lo que más causó enojo en internautas fue que tan solo un par se segundos después de finalizar ese tema la efusividad embargó a Ochoa y a los demás conductores al felicitar a una de sus compañeras del programa.

Durante el primer programa renovado de Sale el Sol, la presentadora y también cantante aprovechó el micrófono para hablar sobre las criticas que no solo ella recibió, también el programa a más de una semana. Mariana fue muy precisa al asegurar que no se burló de la situación, pero también reveló que no leyó el guion y simplemente presentó la nota con el tono "alegre" que distingue al matutino.

"Me pasaron cosas personales. Llegué tarde, no estuve en la lectura, era el cumpleaños de Gaby, pasaron cosas (...) Llegué a presentar un programa de entretenimiento con el tono de entretenimiento que se espera normalmente y al leer, que ya era demasiado tarde, estaba recibiendo la indicación de también llamar al cumpleaños de Gaby”, explicó.

La presentadora señaló que fue un error del cual aprenderá | Foto: Instagram @saleelsol

Mariana reiteró que es una persona empática con los temas que conciernen a las mujeres especialmente por sus hijas y según la actriz, ya se ha comunicado de manera directa con cada una de las personas que se sintieron ofendidas para ofrecerles una disculpa.

"Me equivoqué en mi tono", explicó Mariana Ochoa

A su vez, Mariana Ochoa señaló que el mayor error que tuvo al respecto fue su tono, pero aclaró que nunca se burló de nadie y que esta equivocación le deja una lección, pues refiere que todos nos equivocamos y esta vez le toco a ella.

“Me equivoqué en mi tono, porque nunca me burlé de nadie, uno sigue aprendiendo día con día”, concluyó.