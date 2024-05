Maryfer Centeno analiza el “coqueteo” de Nodal hacia Tania Rincón: “a lo mejor va más seguido a Hoy”

Luego de confirmar su separación de Cazzu, Christian Nodal apareció en el programa Hoy, en donde habló de sus próximas presentaciones en el Auditorio Nacional, recinto en el que se presenta por primera vez, además también platicó un poco sobre su nuevo disco y de su faceta como papá, sin embargo, todo esto quedó opacado luego de un breve, pero intenso coqueteó con Tania Rincón.

Y es que, en redes sociales seguidores tanto del cantante como de la emisión matutina comenzaron a reportar una mirada diferente de Nodal hacia Tania Rincón, pues incluso pusieron el momento exacto en el que el sonorense admira la belleza de la conducta nacida en La piedad, Michoacán, ante esto Maryfer Centeno analizó el supuesto “coqueteo”.

Sigue leyendo:

Nodal rompe el silencio en su primera entrevista luego de anunciar su separación de Cazzu, esto dijo de la mamá de Inti

Revelan la verdad detrás de la foto de Ángela Aguilar y Nodal, ¡fue tomada un día antes de anunciar su separación de Cazzu!

Nodal estuvo como invitado en el programa Hoy.

Foto: Programa Hoy

Maryfer, experta en grafología y lenguaje corporal, no tardó en ser consultada sobre este intrigante episodio. Con su característico tono analítico, Centeno desentrañó los gestos de Nodal, señalando su evidente admiración hacia la conductora. "Es una mirada de 'ay qué bonita eres Tania'", afirmó, reconociendo la belleza y simpatía de Rincón. Sin embargo, también destacó la espontaneidad del cantante, asegurando que su actitud no necesariamente implicaba un interés romántico, sino más bien un gesto de reconocimiento hacia la conductora.

“Tania Rincón es una mujer espectacularmente guapa, quiero que quede claro, ahora que la está mirando con admiración que la está mirando sin duda alguna eso es un hecho, es un hecho que es una mirada de borreguito de ‘ay qué bonita eres Tania’, ¿no?... evidentemente no podemos decir que eso es una relación, pero Cristian Nodal reconoce la belleza y simpatía… Bueno, hasta con la boca abierta está Cristian Nodal, ¿cómo no?, a ver Tania Rincón es guapísima, es simpática, es una excelente conductora, es una persona que sabe perfectamente lo que hace, es espontánea y además sabe lo que hace”

Quedó impactado por la belleza de Tania Rincón.

Foto: Programa Hoy

Asimismo, Centeno, a modo de broma, aseguró que con este tipo de actitud de Nodal hacia Tania Rincón podría traer grandes beneficios, ya que esto sería un pretexto para que el intérprete de “De los besos que te di” vaya como invitado de manera más seguida al programa matutino de Televisa San Ángel.

“Yo no culpo a Christian Nodal, pero tampoco voy a decir ‘ay no, pues, si se ve bien indiferente’ pues no verdad, no puedo ir en contra de la lógica, en fin, pues mira, Christian Nodal reconoció lo guapa que es Tania Rincón y en una de esas va más seguido a Hoy”, finalizó Centeno.