Paco Stanley hizo comentarios muy extraños en su último programa antes de ser asesinado, ¿presentía su muerte?

El 7 de junio de 1999 fue el último programa de Paco Stanley antes de ser brutalmente asesinado. El conductor nunca se imaginó que jamás entraría nuevamente a un foro para trabajar en lo que más le gustaba. Ni en el más extraño pensamiento, tampoco el público mexicano esperaba que su querido presentador acabaría abatido por varios disparos de arma de fuego al interior de su camioneta después de grabar el matutino.

Paco Stanley será un nombre que los televidentes nunca olvidarán, pues era uno de los conductores más famosos del momento, quien con su picardía, humor e irreverencias alegraba los hogares de millones de mexicanos todos los días. Ahora solo queda el recuerdo de aquel trágico hecho que conmocionó a toda una nación y que hasta el momento siguen sin encontrase los culpables.

Seguir leyendo:

¿Por qué se pensaba que Jorge Gil había muerto junto a Paco Stanley?

Paco Stanley: lanzan el primer tráiler de la bioserie del conductor, exhiben su vida de excesos

Así fue el último programa de Paco Stanley antes de que le arrebataran la vida

“Una tras otra” fue el último programa en el que Paco Stanley fue el conductor principal. La emisión se transmitía de lunes a viernes en horario matutino a través de la señal de TV Azteca. Ese día, como cada mañana, se divirtió con su público y no solo con ellos, también con Mario Bezares y Jorge Gil sus compañeros, sin saber que después de su trágica muerte ellos serían los principales sospechosos de su muerte.

Al final del programa se despidió del público y dijo frente a las cámaras lo que sería su último mensaje a los espectadores: “Quiero decirle una mala noticia, ya nos vamos". Después de esa imágenes las únicas que se volvieron a ver de él, fueron las de su rostro ensangrentado yaciendo en en su camioneta.

“Quiero decirle una mala noticia, ya nos vamos", fueron sus últimas palabras frente a la cámara | Foto: YouTube @Play Us

¿Paco Stanley presentía su muerte?

Durante el programa el conductor mostraba un humor que no era común en él, incluso se dijo que estaba poco amable y de mal humor, estaba enojado y no pudo ocultarlo durante la emisión. Esto resaltó cuando "Mayiyo", Mario Bezares, lo interrumpió para hacerle una broma pero no le agradó, y varias veces agredió de manera sutil al presentador y hasta a una edecán con un pellizco.

Pero lo que más llamó la atención fue cuando hizo algunos comentarios sobre la muerte pero también a la alusión de estar vivos algo que normalmente no mencionaba al aire: "Dios mío qué buena suerte he tenido de nacer", dijo y pidió al público que repitieran la misma frase con él. Estas imágenes quedarán en la historia de la televisión.