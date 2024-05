Lupillo Rivera estaría molesto con "La Casa de los Famosos 4" por dañar su imagen

La cuarta temporada de “La Casa de los Famosos 4” estuvo rodeada de una intensa polémica por la actitud de sus participantes, entre ellos Lupillo Rivera que pese a colocarse como uno de los favoritos obtuvo fuertes críticas por las acusaciones de sus compañeros. Algo que habría logrado molestar al cantante por lo mucho que esto afectaría su imagen, además del supuesto pacto que no cumplieron con él en donde le daban el triunfo en el reality show.

Lupillo Rivera estaría molesto con LCDLF 4

De acuerdo con el periodista Javier Ceriani en “Chisme No Like”, el cantante recibió una propuesta de la televisora para participar en una versión de “La Casa de los Famosos” aunque bajo el formato de “All Star” con el que buscan traer de vuelta a ganadores y polémicos personajes de temporadas anteriores como Laura Bozzo e Ivonne Montero; sin embargo, Rivera no aceptó y se mostró molesto por la imagen que mostraron de él durante su participación.

“Lupillo le dijo: ‘Váyanse a la chin****, ustedes me arruinaron la imagen y eso no se los voy a perdonar y no es lo que acordamos’, en ese instante las hijas agarran a Lupillo Rivera y le dicen: ‘Papá, tú no vas a volver a participar en ese programa, te pusieron como golpeador, pend***’, y Lupillo dejó al ejecutivo solo”, reveló Ceriani.

Además, indicaron que el llamado “Toro del corrido” también estaría molesto debido a que la televisora no habría cumplido con el pacto que hicieron antes de que ingresara en la casa, con el que le prometían el primer lugar de la competencia y los 200 mil dólares del premio que, finalmente, fueron entregados a la modelo puertorriqueña Maripily Rivera.

Lupillo Rivera niega haberse enamorado de Thalí García en LCDLF 4. Foto: IG @lupilloriveraofficial

Lupillo Rivera se defiende de las críticas

En entrevista con “Despierta América”, el intérprete de “Despreciado” fue cuestionado sobre las críticas que recibió durante su estancia en el reality show por las constantes polémicas de las que fue protagonista, así como de las acusaciones de otros participantes en el programa donde lo tachaban de “manipulador”, “acosador” y “violento”.

“Yo entré con una actitud de tratar de ser el ganador, marqué mi huella en todos los aspectos y tratar de ser lo más grande posible. La verdad quedé muy satisfecho con mi trabajo, sé que fue buen trabajo porque hay otras cuatro ofertas en la mesa (…) Se dijeron muchas cosas, pero yo estoy muy tranquilo con mi conciencia, estoy muy feliz por seguir adelante (...) Es un riesgo cuando entras a la casa, puedo decir que yo era el que llevaba el show por delante, la gente, le voy a caer bien a unos y otros me van a odiar”, dijo el cantante.

Rivera dejo ver que ha tomado acciones legales tras su salida del reality show, aunque se negó a dar más detalles al respecto: “No puedo delatar nada hasta que los abogados me lo digan, pero hicieron y dijeron muchas cosas equivocadas. La gente chismosa le encanta el chisme, no le puedes agarrar la mano a una muchacha en el show porque cuando sale ya sale con gemelos, entonces la gente también está medio loca.