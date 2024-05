3 razones para ver "Paranoia", la película de Netflix que desde hace días lidera el Top 10 y está protagonizada por Shia LaBeouf

Todos los días se actualiza el Top 10 de lo más visto en Netflix, pero es común que algunos títulos se conviertan en los preferidos del público hasta el punto de que pasen varios días encabezando esta lista. Tal es el caso de la película de terror psicológico "Paranoia" que aunque no es nada nueva, no deja de ser la preferida de la plataforma de streaming; y no importa si ya la viste o jamás le has dado la oportunidad, pues hoy te damos tres poderosas razones para verla.

Te atrapa desde los primeros minutos gracias a su trama perfectamente manejada de inicio a fin para mantener el suspenso y la adrenalina en el espectador. Aunque tiene un gran parecido con "La ventana indiscreta" de Alfred Hitchcock, se resolvió que el director D.J. Caruson presenta algo completamente distinto donde la única coincidencia es un hombre espiando por la ventana a su vecino. La fotografía es impecable; desde el inicio notarás que cada toma está perfectamente pensada para que sientas el suspenso y eso incluye la iluminación desde el interior de la casa.

¿De qué trata la película "Paranoia"?

"Paranoia" es una película del 2007 y que en apenas 105 minutos te mantiene con la adrenalina y el terror al máximo, además cuenta con un elenco de lujo en el que destaca Shia LaBeouf, el protagonista de "Transformers", asó como a la actriz Sarah Roemer, David Morse y Aaron Yoo. En lo que respecta a la historia, sus giros inesperados y la emoción de un joven incomprendido que por un arrebato en la escuela se ve obligado a cumplir un arresto domiciliario.

Por supuesto, la película no nos sitúa en una casa aburrida de un chico solitario, sino que es precisamente en este encierro obligatorio en el que su ocio lo llevará a tomar unos binoculares con los cuales explorar el mundo que hay fuera de su ventana. Es entonces cuando se ve envuelto en una serie de conflictos, junto a su amigo Rony y una bella chica de nombre Ashley. Entre los tres comienzan las fuertes sospechas de que el vecino de Kale (Shia LaBeouf) podría ser un despiadado asesino serial que todo el mundo busca.

¿Ahora entiendes por qué es la más vista de Netflix? Desde hace algunos días "Paranoia" se encuentra liderando el Top 10 de la plataforma colocándose en el puesto número dos, tan sólo superada por una película de comedia familiar que ha enamorado a los suscriptores de la app. ¡Dale una oportunidad a esta cinta de cine de terror y suspenso!

