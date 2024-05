“No me la toquen”, Itatí Cantoral arremete contra Sofía Rivera Torres por criticar el trabajo de Lucerito | VIDEO

En medio de la polémica que rodea a Lucerito Mijares y Sofía Rivera Torres, ya que la presentadora criticó a la hija de Lucero y Manuel Mijares, la experimentada actriz Itatí Cantoral salió en defensa de la joven, de 19 años, expresando “no me la toquen”. La también cantante fue entrevistada acerca del problema que genera revuelo hace más de dos semanas, de modo que no se quedó callada y se desbordó en elogios para describir a la participante de “Juego de Voces”.

“No hay niña más inteligente, más sensible y... ¡qué artista, qué bárbara, creo que ya superó a sus padres, que bárbara, es una cantante increíble, no me pierdo su programa”, expresó la inolvidable Soraya Montenegro de “María, la del Barrio” para enfatizar el talento que tiene Lucerito Mijares.

Itatí Cantoral no perdona la crítica de Sofía Rivera Torres contra Lucerito Mijares

Con estos comentarios, que quedaron grabados en video, Itatí Cantoral arremetió contra la actriz y presentadora Sofía Rivera Torres, quien en el programa “¡Qué importa” criticó a la hija de Lucero y Manuel Mijares por su aspecto físico, ya que la comparó con un hombre, y su trabajo, pese a que es una promesa de la música y también es parte de los nuevos talentos en México.

La sororidad de la actriz de “Hasta que el dinero nos separe” destacó, ya que es una de las figuras más destacables de su generación porque actúa y cantante. En gran parte, heredó el talento de su padre, el fallecido cantante y compositor Roberto Cantoral, así que tiene amplio conocimiento en la industria del entretenimiento.

Itatí Cantoral asegura que Lucerito Mijares “ya superó a sus padres”

Por si fuera poco, Itatí Cantoral se declaró fan de Lucerito Mijares porque en la misma declaración que hizo subrayó que la joven “ya superó a sus padres”, que son dos de las figuras más sobresalientes de México. Actualmente la joven artista lidera el musical “El mago”, participa en el programa “Juego de Voces” y también participa en presentaciones musicales porque comparte escenario con su padres. Ha interpretado diversas canciones de antaño y también hace colaboraciones, como la que efectuó a lado de Mía Rubín, otra joven talento.