Sofía Rivera sigue en la mira tras atacar a Lucerito Mijares y ahora la critican por vestir de manera “vulgar”

El haber criticado a Lucerito Mijares le ha salido muy caro a Sofía Rivera, quien en redes sociales no deja de ser blanco de comentarios negativos. Aunque la actriz y presentadora suele generar polémica, al igual que su esposo, el presentador, Eduardo Videgaray, en esta ocasión no deja de estar en el ojo del huracán.

Desde el pasado 30 de mayo, la titular del programa televisivo “Qué importa” es tundida en redes sociales porque ella y su pareja atacaron verbalmente a la hija de Lucero y Manuel Mijares al compararla con un hombre. Los usuarios de la web no sólo le reclaman el agredir a la joven, sino que ahora la critican por su manera de vestir, tachándola de “vulgar”.

Sigue leyendo:

Bárbara Torres arremete contra Sofía Rivera por las críticas que le hizo a Lucerito Mijares

Sofía Rivera Torres responde a fan que la cuestionó sobre la polémica con Lucerito Mijares: “Es el precio de ser figura pública”

La esposa de Eduardo Videgaray ha tratado de darle vuelta a la problemática que la rodea, pero la gente no la perdona. Foto: Instagram Sofía Rivera.

No perdonan que Sofía Rivera criticó a Lucerito Mijares

La ola de comentarios en contra de Sofía Rivera, de 31 años de edad, se evidenció en las últimas publicaciones que hizo en Instagram, especialmente en la que luce un look veraniego que es ideal para los días de playa porque consta de bikini y salida de baño. “Dumpsito de un viaje divine con mi amor”, escribió la actriz en la descripción de las fotos, sin imaginar las críticas que le esperarían.

“¿Y de cerebro como andamos?”, comentó inicialmente un usuario, mientras que otras personas agregaron lo siguiente: “caes mal, mija” y “una mujer ‘adulta’ hablando mal de una mujer joven. Lo bueno es que ahora las mujeres nos unimos en protestas para que una mujer que tiene la responsabilidad de dar un buen mensaje por ser pública salga con esto”.

En redes sociales, Sofía Rivera es blanco de comentarios negativos hasta por su manera de vestir.???Foto: Instagram Sofía Rivera.

Sofía Rivera recibe numerosas críticas

Los comentarios en contra de Sofía Rivera continuaron, especialmente porque una usuaria la cuestionó y le comentó “pero si criticaran tu forma tan vulgar de vestir, qué harías”. Hubo personas que defendieron a la conductora, exponiendo que la “envían” porque tiene un “cuerpower”.

Sin embargo, la esposa de Eduardo Videgaray no dejó de ser blanco de comentarios negativos, aunque igual hubo personas que se mostraron decepcionadas, especialmente porque “a lo que yo sabía, ella también sufrió bullying, qué irónico aplicar la misma”. También le reiteraron que su actuar en contra de Lucierto Mijares estuvo mal porque “de mujer a mujer, no van esos comentarios, muy mal por ti, la neta. Ojalá suspendan su programas, lo deje de ver hace mucho porque no aporta nada”.