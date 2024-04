El increíble secreto de Sofía Vergara para no estropear tu labial

Sofía Vergara es una de las estrellas de Hollywood más queridas y famosas de toda la industria, por lo que recibir consejos de una de las protagonistas más queridas siempre es bueno, pues no es mentira que Sofía Vergara luce excepcional siempre, no importa si es una pasarela o en su Instagram.

Ahora, aunque empezó como una burla, es verdad que ella tiene el secreto para no estropear el labial que usa, por lo que en una divertida entrevista nos contó su anécdota con la que aprendió a no estropear su maquillaje y además seguir viéndose increíble en el intento, por lo que te recomendamos usarlo.

Sigue leyendo:

La actriz colombiana no deja de sorprender/Créditos: Especial

¿Cuál es el secreto de Sofía Vergara?

Sofía Vergara aceptó que pasa demasiado tiempo en set, pues no hay que olvidar que durante mucho tiempo fue uno de los personajes más recurrentes de Modern Family, ya que de 2009 a 2020 nos dio uno de los mejores papeles de su carrera, por lo que en las grabaciones tenía que estar demasiado tiempo en set.

Por lo que perder horas y horas de maquillaje no era algo que quería pasar, por lo que aprendió uno de los mejores trucos para no estropear su maquillaje, algo que acepta que su maquillista agradece mucho, así lo menciona en la entrevista, eso sí las redes no la dejaron pasar.

Sofia Vergara tiene el mejor truco de belleza/Créditos: Especial

Pues resulta que el truco que utiliza es uno que cualquiera puede hacer, solo necesitas, claro, utilizar labial, y un increíble talento, pues a la hora de comer, Sofía Vergara abre demasiado la boca, por lo que al momento de masticar no se estropea su labial y así no tiene que pasar horas y horas en la sala de maquillaje.

Lo que las redes sociales no perdonaron, son las caras y gestos que hace al comer, pues si lo ves en las fotos seguro que tú también te preguntarías qué está haciendo, pero claro, solo una actriz con el porte y estilo de Sofía Vergara podría utilizar un truco como este.