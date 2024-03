Total white, la tendencia en decoración de interiores que Sofía Vergara eligió para tener un hogar elegante

El buen gusto de Sofía Vergara no se limita a la moda porque su mansión tiene un estilo elegante que refleja lo mejor de ella. En febrero pasado, la actriz y comediante colombiana compartió cómo es la decoración de interiores de su hogar situado en Estados Unidos, cautivando a sus seguidores, a quienes también llenó de inspiración.

Sin embargo, ahora la protagonista de la serie “Modern Family” brindó más detalles de la decoración de su hogar de la mano de la experta Ohara Davies-Gaetano, quien fue su asesora en diseño de interiores.

Sigue leyendo:

5 consejos básicos para que tu cuarto huela a rosas esta primavera

4 tendencias en diseño de interiores para decorar la sala con flores

El total white -color blanco- es clave en la casa de Sofía Vergara. Fotos: Instagram Ohara Davies-Gaetano.

Cómo es la mansión de Sofía Vergara

Vía Instagram, la asesora de Sofía Vergara explicó que uno de los espacios más bellos de la casa de Sofía Vergara es el salón porque está equipado con elementos antiguos, como una lámpara de araña italiana. La decoración sobresale porque es el elemento de color estrella debido a que la también productora tiene un hogar al estilo total white.

La actriz es de Colombia, pero vive en Estados Unidos. Fotos: Instagram Ohara Davies-Gaetano.

Como el nombre lo indica, esta tendencia en diseño de interiores sigue los lineamientos que marca la moda -de donde surgió el total look- que se centran en generar espacios en color blanco. No es casualidad que la actriz tenga una casa total white, ya que, en cuanto al color, su predisposición es “evitarlo del todo”, expuso en febrero pasado cuando reveló el trabajo que Ohara Davies-Gaetano hizo en su hogar.

Para generar contraste, la casa de Sofía Vergara incluye decoración en tonos suaves. Fotos: Instagram Ohara Davies-Gaetano.

Paleta con “blancos serenos” y tonos suaves

En esa ocasión, Sofía Vergara también dijo “si fuera por mí, todo sería monocromático. No me gustan las sacudidas locas de color y realmente no me gustan los pasteles”. Esto explica por qué su mansión tiene un estilo total white; como parte del proceso creativo, su asesora de diseño de interiores eligió “una paleta omnipresente de blancos serenos” para “introducir tonos suaves en forma de detalles de tapicería, alfombras antiguas, obras de arte y otros acentos sutiles”.

El estilo total white incluso se nota en la habitación y armario de Sofía Vergara. Fotos: Instagram Ohara Davies-Gaetano.

Las fotos del hogar de la protagonista de “Griselda” permiten conocer un poco de su estilo de diseño de interiores que le da un realce a cada rincón, yendo desde el salón hasta la cocina e incluso su enorme armario donde tiene una gran colección de ropa y zapatos.