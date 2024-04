Lyn May responde a hater tras recibir como comentario: "hay que saber cuándo retirarse"

Durante las últimas horas del nombre de Lyn May ha encabezado las principales listas de tendencias en distintas plataformas digitales y esto se debe a que la reconocida vedette no se quedó callada ante los ácidos comentarios de una de sus haters y le respondió de forma épica, por lo que la también cantante de reggaetón conocida como “La Loba” se ganó el reconocimiento de cientos de internautas, quienes elogiaron su agilidad mental ante este tipo de ataques, los cuales, son constantes en sus redes sociales.

Fue a través de Instagram donde Lyn May realizó la publicación que dio pie a toda la polémica y en dicho post, la vedette nacida en Acapulco, Guerrero, escribió que nunca en su vida ha criticado a una mujer con mejores cuerpos que ella, además, mencionó que sus amigas siempre eran las más guapas y para acompañar su texto acompañó una fotografía en la que se dejó ver usando un body color nude, el cual, resaltó el extraordinario estado físico en el que se encuentra a sus 71 años de edad.

Esta es la pic de Lyn May que desató la polémica. Foto: IG: lyn_may_

“A lo largo de mi carrera, jamás he criticado una mujer con mejor cuerpo que yo… ¿qué raro no? Las más guapas siempre son mis amigos y lo saben”, fue el texto que escribió Lyn May en su publicación, la cual, de inmediato comenzó a recibir miles de likes, además, en la caja de comentarios se pudieron ver halagos y distintas críticas por su físico y por su actividad artística, no obstante, la estrella del cine mexicano en esta ocasión no se quedó callada y le hizo frente a sus haters.

Lyn May responde de forma épica a ácido comentario de una de sus haters

Entre los comentarios que generó la publicación de Lyn May destacó uno en el que una mujer escribió “Hay que saber cuándo retirarse… digo yo”, además, agregó un emoji de una carita llorando de risa, por lo que se dio por entendido que se estaba burlando de la apariencia de la vedette, quien en esta ocasión no se quedó de brazos cruzados y le respondió a su hater de forma épica.

“También hay que saber con quién ir a hacerse las cejas”, escribió Lyn May, quien también hizo referencia a un elemento físico de su detractora y las palabras de la reconocida vedette causaron un gran furor entre sus miles de seguidores quienes se burlaron de la mujer que intentó burlarse de la también cantante de reggaetón, quien en el ámbito musical se hace llamar “La Loba”.

Así respondió Lyn May al ácido comentario de una de sus haters. Foto: IG: lyn_may_

Luego del épico comentario de Lyn May, la mujer que le sugirió retirarse se convirtió en blanco de burlas, por lo que tan solo unos minutos después decidió borrar su comentario, sin embargo, distintos usuarios hicieron captura de pantalla del comentario y la respuesta de la vedette y dicha confrontación se hizo viral.

Cabe mencionar, que es recurrente que Lyn May reciba comentarios negativos en sus redes sociales, sin embargo, son más comentarios positivos los que se generan en torno a la vedette, quien pese a sus 71 años de edad sigue luciendo una figura envidiable, además, se mantiene activa dentro de la industria del espectáculo.