El Cibernético habla de la situación de Shocker y asegura: “prefiero verlo muerto que dando lástima"

La tarde del miércoles 3 de abril, la Fiscalía General del estado de Oaxaca dio a conocer que el afamado luchador, “Shocker”, fue detenido por causar daños al interior de un hotel de la capital de la referida entidad, además, en plataformas digitales se difundieron imágenes de su detención donde se pudo ver al “1000% Guapo” ser subido a una patrulla semiesnudo y esposado, por lo que tras esta noticia se hicieron virales unas declaraciones de su excompañero “El Cibernético”, quien aseguró que preferiría ver muerto al “Rector de la Universidad de los Guapos” a verlo en su estado actual.

Estas declaraciones de “El Main Man” fueron vertidas durante su participación en el podcast de Latin Lover llamado “Luchando por tus sueños” donde hablaron de la importancia del ahorro para los luchadores, así como un riguroso cuidado físico para retirarse en buenas condiciones y fue a partir de ello que salió a colación el caso de “Shocker”, pues “El Cibernético” señaló que “es un ejemplo triste” ya que “El 1000% Guapo” se encuentra lastimado y sin dinero, además, lo que causó controversia fue que aseguró que le dijo a su excompañero que “prefiere verlo muerto que dando lástimas”.

Las declaraciones de "El Cibernético" pueden consultarse a partir del minuto 1:15:35

“Ahí está Shocker, es un ejemplo triste, yo lo aprecio mucho, pero también es un mal ejemplo porque después de haber sido un monstruo en la Arena México… una vez me dijo ‘Oye, Ciber, es que…’ y yo le dije ‘A ver Shocker, ¿quieres que te recuerden así? Tomando y echando desm*dre’ porque hay que ser polémico, pero hay polémica buena y mala, él agarró la polémica pésima y un día le dije: ‘¿te quieres morir verdad?’ y me dice ‘sí, la verdad sí’ y le dije ‘muérete a la ching*da, ya muérete, pero no estés dando lástimas, es más triste que estés así, ya muérete, te vamos a recordar como el máximo campeón y todo eso’, le dije ‘tu carrera está mal’ y lo quiero, pero prefiero no verlo que verlo cómo está”, expresó “El Ciber” durante la charla con Latin Lover.

En otro momento de la plática “Cibernético” aclaró que no le desea la muerte a “Shocker”, sino todo lo contrario, pues considera que “tiene un ángel muy grande”, por lo que todo es cuestión de que “se aplique” para que pueda volver a retomar su carrera y ser arropado por el público.

"El Cibernético" reconoció ser muy cercano a "Shocker". Foto: Especial

“Te puedo apostar todo lo que quieras, si se aplica tantito, así como está, la gente lo vuelve a arropar, así te lo digo, tiene tanta suerte con el público que van a arropar, él tiene un ángel muy cabr*n, pero desgraciadamente no lo aplica, entonces es por eso que yo le dije, prefiero verte muerto que verte como estás y no es que le desee la muerte, pero es que fue tan grande que te da tristeza verlo así”, finalizó “El Cibernético”.

Shocker, una carrera mermada por las lesiones y adicciones

José Jairzinho Soria Reyna, como se llama realmente “Shocker”, ha reconocido en distintas ocasiones que su carrera en la lucha libre se vio mermada por las adicciones y por las múltiples lesiones que ha sufrido a lo largo de su paso por los encordados, la más grave y evidente de ellas, una fractura en la mandíbula que sufrió en el 2017 durante un combate con “Diamante Azul”.

Shocker había anunciado su retiro hace aproximadamente un año, sin embargo, su situación económica lo ha obligado a tener que regresar a los encardados, además, todo parece indicar que no ha podido superar sus problemas de adicciones, el cual, lo ha metido en problemas en más de una ocasión pues esta no es la primera vez que termina tras las rejas por alterar el orden.