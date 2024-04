Bárbara Mori derrocha amor y le dedica un tierno mensaje a su novio: “Eres mi sol”

La actriz uruguaya Bárbara Mori está disfrutando de sus vacaciones en Asia, desde donde hace publicaciones vía Instagram para presumir de estos días. El viaje no lo realizó sola, sino con sus amigos y su novio, el director, productor, guionista y actor mexicano Fernando Rovzar. La pareja ha protagonizado tiernos momentos, derrochando amor.

A través de sus historias de Instagram, la protagonista de la telenovela "Rubí" (2004) y la película "La mujer de mi hermano" (2005) primero compartió una tierna foto con su pareja, a quien, en otra historia, le dedicó un tierno mensaje.

La actriz y su novio, Fernando Rovzar, están derrochando durante su viaje en Asia. Fotos: Instagram Bárbara Mori.

Bárbara Mori presume a su novio en Instagram

En la primera foto, Bárbara Mori, de 46 años de edad, aparece con Fernando Rovzar, de 44 años, a quien le plantó un beso, mientras que en la segunda foto sólo aparece el director, lo que la actriz aprovechó para dedicarle unas lindas palabras. Para lograr esto, de fondo se escucha la canción "You Are My Sunshine" de Johnny Cash.

La canción, que han interpretado otros artistas, como Christina Perri y Kina Grannis, es emotiva desde el comienzo porque dice "eres mi sol". Esta frase se repite varias veces, lo que la convierte en una pieza ideal para dedicársela a las personas más amadas.

"Eres mi sol

Mi único sol

Tú me haces feliz

Cuando el cielo está gris

Nunca sabrás, querido,

cuánto te amo

Por favor, no me quites

Mi sol"

Cuándo empezaron a salir Bárbara Mori y Fernando Rovzar

Bárbara Mori ha tenido varios altibajos en el amor; una de sus relaciones más conocidas es la que sostuvo con Sergio Mayer, con quien incluso comparte un hijo, Sergio Mayer Mori. También estuvo casada -de 2016 a 2017- con el beisbolista estadounidense Kenneth Sigman, de quien se divorció.

Un año después, en 2018, el amor tocó a su puerta y comenzó a salir con Fernando Rovzar, quien es hermano del productor Billy Rovzar, esposo de la actriz Claudia Álvarez. Aunque la pareja ya tiene casi seis años de relación, mantiene un perfil bajo para cuidar su privacidad.