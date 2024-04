"Qué chismosos", Wendy Guevara habla de su supuesto romance con David Ortega tras beso viral

Desde hace ya algunos días Wendy Guevara se ha robado todos los reflectores dentro del mundo del espectáculo, esto luego de que en redes sociales presumió un tremendo beso al actor David Ortega; el momento se volvió viral en redes sociales, pues este acercamiento físico se habría convertido en la prueba definitiva de que ambos se encuentran en un romance. Aunque no se conocían más detalles al respecto, ahora fue la famosa quien negó que entre ellos exista algo.

¿Qué pasó entre Wendy Guevara y David Ortega?

Fue el pasado mes de marzo cuando Wendy Guevara y David Ortega presumieron en redes sociales un video en el que mostraron su cercanía e incluso protagonizaron un beso que dio mucho de qué hablar. Por los comentarios que la ganadora de "La Casa de los Famosos México" dio en el mismo clip, muchos de sus fans no tardaron en asegurar que ambos estarían protagonizando un noviazgo, pero en un encuentro con los medios, ella afirmó que sólo se trató de un beso.

Así se besaron los famosos. (Foto: Captura de pantalla)

En un video compartido por el periodista Edén Dorantes, la también conocida como "Perdida" fue cuestionada sobre este momento viral y del que no se ha dejado de hablar para decir:

"Ay, qué chismosos. No, yo que sepa David no es gay, pero sí nos dimos unos besos. Ya después van a saber", explicó sin dar más detalles del detrás de estos besos.

Luego de aclarar su situación sentimental, misma que ha dado mucho de qué hablar tras su paso por "La Casa de los Famosos" en donde incluso se dio un shippeo con Nicola Porcella, Wendy Guevara bromeó sobre la situación y del actor con el que se relacionó en los últimos días. "¿Quién no quisiéramos besarnos a David?, está bien bueno, ¿a poco no quieres?", concluyó.

Wendy Guevara niega distanciamiento con Marlon Colmenarez tras supuesta estafa

Además del beso viral de los famosos, recientemente se volvió viral en TikTok una declaración en la que supuestamente su amigo Marlon Colmenarez habría estafado a Wendy con una fuerte cantidad de dinero. Ahora, en este reciente encuentro con los medios, la influencer descartó los rumores y afirmó que ellos siguen siendo tan amigos como siempre y que todo lo que se dice sobre su amigo no son más que chismes del público.

"No me estafó. De verdad. Yo lo quiero mucho. Ya sabes que siempre me han ligado con él a puros chismes y puro enredo. Desde la casa de los famosos empezaron a atacarlo mucho. Yo lo quiero mucho y lo respeto mucho, es mi amigo. Lo respeto. Jamás pasó nada ni me quitó nada", dijo Wendy Guevara.