Anna Ferro recuerda a Fernando del Solar en el que habría sido su cumpleaños 51: "quedé destrozada con tu partida"

Uno de los días más dolorosos dentro del mundo del espectáculo ocurrió el 30 de junio de 2022 cuando se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Fernando del Solar, quien este viernes 5 de abril hubiera festejado 51 años de vida. Ante ello, las redes sociales de famosos y amigos cercanos lo recordaron con fotos y mensajes, pero uno de los que no pasó desapercibidos fue el de Anna Ferro.

Viuda de Fernando del Solar lo recuerda con desgarrador mensaje: FOTO

La mañana de este viernes, la viuda del conductor, Anna Ferro, compartió en Instagram un desgarrador mensaje para quien en vida fue su pareja. En sus desgarradoras palabras lo felicitó por el que habría sido su 51 cumpleaños, pero también volvió a sincerarse sobre su pérdida, ya que también dio a conocer lo difícil que sigue siendo su pérdida. "Quedé destrozada con tu partida", fue parte del texto que escribió.

Además de esta historia de Instagram, Anna Ferro le dedicó un post entero. (Foto: IG @annaferro8)

En la publicación, la viuda del conductor compartió una foto en la que se les ve juntos y abrazados, misma a la que añadió un mensaje largo en el que dijo: "51 años felicidades amore eres grande , llegaste a mi vida y abrazaste todas mis piezas rotas, me enseñaste el verdadero significado de tener un compañero, amigo, amante, muchas veces también de psicólogo, un enorme Padre para mi hija y para los chicos, hijo, hermano etc. Se también que parte de todo esto es por que yo ya estaba lista para un nosotros como decías tú el maestro no aparece hasta que el alumno está listo".

Asimismo, añadió que su pareja "partió muy pronto", pero que su ausencia "tiene un regalo más profundo de amor, enseñanza, crecimiento y lo abrazo con todas las fuerzas de mi corazón". Anna Ferro no dudó en también expresar cómo se siente y lo destrozada que ha quedado por la muerte de Del Solar.

Sus seguidores también compartieron algunos mensajes. (Foto: IG @annaferro8)

"Quedé destrozada con tu partida, pero ahora cada día me amo más y amo intensamente como si fuera mi último día en este plano (flores al cielo gracias @drcesarlozano por enseñarme esto). Explico que es flores al cielo significa que en lugar de llevar flores a la tumba es darles flores al cielo a los que han partido, esto significa como ellos quieren verte feliz, content@, amando, etc. Yo hoy regalo flores al cielo. Festéjalo a lo grande", concluyó.