Christina Aguilera sorprende en la Feria de San Marcos a lado de su hija: VIDEO

Fue la noche de ayer, 23 de abril, que Christina Aguilera se presentó en la Feria Nacional de San Marcos 2024, en Aguascalientes. Con su voz cautivó a miles de personas, las cuales cantaron todos los temas que interpretó, sin embargo, lo que más causó sorpresa fue cuando subió a su hija Summer Rain al escenario, quien demostró que heredó todo el talento de su mamá.

Christina, nacida en Staten Island, Nueva York, el 18 de diciembre de 1980, es una artista estadounidense que ha dejado su huella como cantante, compositora, actriz, y más. Desde sus inicios en programas como "Star Search" y "Mickey Mouse Club", Aguilera mostró un talento que más tarde la catapultaría al estrellato. Su carrera despegó en 1998 con la grabación de "Reflection" para "Mulan", seguido por el éxito de su álbum debut en 1999, que incluyó hits como "Genie in a Bottle".

¿Qué hizo Christina Aguilera en la Feria de San Marcos?

En este evento, la cantante pasó a su hija Summer, la cual también fue aplaudida por el público y mostró que tiene mucho carisma. Fue cerca de las 10:15, luego de una hora de espectáculo, que ambas se retiraron entre aplausos y gritos de los mexicanos.

En el año 2000, Christina exploró nuevas fronteras con "Mi reflejo", un álbum en español que la hizo ganadora de un Grammy Latino, además de lanzar un álbum navideño y colaborar en exitosos temas como "Lady Marmalade". Aguilera continuó innovando con "Back to Basics" en 2006, un álbum que integró elementos de soul, jazz y R&B, y fue bien recibido por la crítica. Seguido de un breve receso, regresó con "Keeps Gettin' Better: A Decade of Hits" en 2008, y más tarde, "Bionic" en 2010.

Christina Aguilera es un ícono musical

Desde 2011, Christina continuó su impacto en la música con colaboraciones destacadas y lanzamientos como "Lotus" en 2012 y "Liberation" en 2018. Además, su compromiso con temas de empoderamiento, feminismo y autoestima, ha resonado en su música, convirtiéndose en un símbolo para muchas generaciones.